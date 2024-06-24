Apple ve Meta yapay zeka ortaklığını görüştü

Meta'nın üretken yapay zeka modelini Apple'ın yeni yapay zeka sistemine entegre etmek için görüşme gerçekleştirdiği öne sürüldü. Ayrıca Apple'ın diğer yapay zeka şirketleriyle de işbirliği yapmayı planladığı kaydedildi.

Apple ve Meta yapay zeka ortaklığını görüştü

Facebook'un ana şirketi Meta, üretken yapay zeka modelini 'ın iPhone'lar için kısa süre önce duyurduğu yapay zeka sistemine entegre etmeyi görüştü.

iPhone üreticisinin, Microsoft destekli OpenAI sohbet robotu ChatGPT'nin yasaklandığı Çin gibi farklı bölgelerdeki diğer yapay zeka şirketleriyle ortaklıkları da görüşmesi bekleniyor.

Wall Street Journal'ın haberine göre, yapay zeka girişimi Anthropic'in jeneratif yapay zekasını Intelligence'a getirmek için Apple ile görüşmeler yaptığı öne sürüldü..

Görüşmelerin henüz sonuçlanmadığı belirtilirken, Apple ile yapılan anlaşmaların yapay zeka şirketlerinin ürünlerinin daha geniş bir dağıtımını elde etmelerine yardımcı olacağı da kaydedildi.

Görüşmelerde yapay zeka şirketlerinin Apple Intelligence aracılığıyla kullanıcılara premium abonelik hizmeti satılmasının konuşulduğu da belirtildi.

PERPLEXITY'DE APPLE İLE GÖRÜŞMELER YAPIYOR

Konuyla ilgili bilgi sahibi bir kaynağın Reuters'a verdiği bilgiye göre, yapay zeka arama girişimi Perplexity de üretken yapay zeka teknolojisini Apple Intelligence'a getirme konusunda Apple ile görüşmeler yapıyor.

Apple bu ay uzun zamandır beklenen yapay zeka stratejisini açıklayarak, yeni Apple Intelligence teknolojisini Siri de dahil olmak üzere ChatGPT'yi cihazlarına getireceğini duyurmuştu.

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