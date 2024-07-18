Apple ve Nvidia, YouTube altyazılarıyla gizlice yapay zeka eğitiyor

Apple ve Nvidia gibi Silikon Vadisi'nin önde gelen şirketlerinin kendi yapay zeka sistemlerini eğitmek için YouTube altyazılarını kullandığı öne sürüldü. Yapılan araştırmaya göre, YouTube'da 173 binden fazla videonun altyazılarıyla "veri madenciliği" yapıldığı kaydedildi.

Apple ve Nvidia, YouTube altyazılarıyla gizlice yapay zeka eğitiyor

Yapay zeka , Google, Microsoft, Meta ve IBM gibi devleri tarafından takip edilen önemli bir teknoloji olmaya devam ederken, teknolojiyi geliştirmek yapay zeka modellerini devasa miktarlarda veri ile beslemeyi gerektiriyor.

Apple ve Nvidia dahil olmak üzere Silikon Vadisi'nin önde gelen bazı şirketleri için yeni bir iddia ortaya atıldı.

Proof News tarafından yapılan araştırmaya göre, Apple gibi bazı Silikon Vadisi şirketlerinin, YouTube video altyazılarıyla içerik oluşturucularının izni olmadan yapay zeka sistemlerini eğittiği öne sürüldü.

173 BİN YOUTUBE VİDEOSU KULLANILDI

Bir YouTube kanalının veri kümesinde olup olmadığını belirlemek için bir arama aracı içeren raporda, "48.000'den fazla kanaldan alınan 173.536 YouTube videosunun altyazılarının Anthropic, Nvidia, Apple ve Salesforce dahil olmak üzere Silikon Vadisi'nin ağır topları tarafından kullanıldığı" belirtildi.

SİSTEMLERİNİ EĞİTMEK ZORLAŞIYOR

OpenAI dahil olmak üzere bu alandaki liderler, yapay zeka sistemlerini eğitmek için veri kümeleri bulmanın gittikçe zorlaştığını kabul ettiler.

Bu durum ChatGPT'nin yaratıcısı OpenAI'yi, yapay zeka sistemlerini besleyecek içeriği elde etmek için News Corp. ve Reddit gibi içerik şirketleriyle anlaşmalar yapmaya yöneltti.

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