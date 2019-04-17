ABD'li teknoloji devi Apple ile çip üreticisi Qualcomm, patent anlaşmazlığında uzlaşma yoluna gitme kararı aldı.



Apple ve Qualcomm, yayımladıkları ortak açıklamada, cep telefonlarının internete bağlanmasını sağlayan çip teknolojisinin patent lisans bedellerine ilişkin yaşanan anlaşmazlıkta uzlaşma yoluna gittiklerini duyurdu.



Şirketler arasında varılan adli uzlaşma kapsamında Apple'ın Qualcomm'a miktarı gizli tutulan bir ödeme yapacağı ve iki şirketin 6 yıllık lisans anlaşmasıyla ortaklıklarını sürdürecekleri belirtildi. Uzlaşma, şirketlerin karşılıklı açılan tüm davaları geri çekmesini öngörüyor.



İki şirket, Qualcomm'un patent lisansları için talep ettiği ücretler nedeniyle 2 yıldır anlaşmazlık yaşıyordu. Apple, Qualcomm'un piyasadaki hakim konumunu kullanarak cep telefonları için ürettiği modemler ve çip teknolojisi için abartılı lisans ücretleri talep ettiğini savunuyordu.



Apple'ın 2017'de açtığı davanın gelecek ay San Diego'da görülmesi planlanıyordu. Şirketler arasındaki uzlaşma, karşılıklı açılan tüm davaların geri çekilmesini öngörüyor.



Uzmanlar, şirketlerin anlaşmazlığın kendilerine zarar vermeye başladığını gördüğü için uzlaşma yoluna gittiği yorumunu yapıyor. Apple'ın yeni nesil 5G teknolojisi alanındaki önde gelen çip üreticilerinden Qualcomm ile iş birliğini sürdürerek, Samsung and Huawei gibi rakiplerine karşı rekabette geri kalmamayı amaçladığı değerlendiriliyor.