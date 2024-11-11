Apple Vision Pro 2 yolda: Çıkış tarihini duyurdular

Apple, geçtiğimiz yıl karma gerçeklik gözlüğü Vision Pro'yu tanıtmış ve 2024'ün Şubat ayında genel satışa çıkarmıştı.

Bloomberg'in haberine göre, 2. nesil Apple Vision Pro'nun 2025 sonbaharı ile 2026 ilkbaharı arasında piyasaya çıkmasının beklendiği bildirildi.

Bu, biraz daha az iyimser olmakla birlikte, çoğunlukla önceki raporlarla uyumludur.

DAHA UYGUN FİYATLI GÖZLÜKLER ERTELENDİ

Bir hatırlatma olarak, tedarik zinciri analisti Ming-Chi Kuo geçen hafta Apple'ın daha ucuz bir Apple Vision kulaklık planlarını ciddi şekilde ertelediğini ve bunun yerine gelecek yıl piyasaya sürülecek ikinci nesil Apple Vision Pro'ya odaklanacağını bildirdi.

M5 ÇİPİ İLK KEZ DENENEBİLİR

Apple, Vision Pro 2'yi M2 çipinden yaklaşmakta olan M5 çipine yükseltmeyi ve büyük bir performans artışı sağlamayı planlıyor.

Apple, ilk nesil Vision Pro'yu o zamanki en yeni M2 çipiyle tanıtmıştı, ancak kısa süre sonra M3 ve M4 çiplerinin hızlı bir şekilde piyasaya sürülmesi, 3.500 dolarlık karma gerçeklik gözlüğünü biraz eski hissettirdi.

Ayrıca Apple Vision Pro 2'nin mevcut nesil Apple Vision Pro ile aynı tasarıma sahip olma olasılığı yüksek.