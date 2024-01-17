Apple Vision Pro test edildi: "Gerçekten çok ağır"

Apple'ın karma gerçeklik gözlüğü Vision Pro, gazeteciler tarafından test edilmesi için erişime açıldı.

19 Ocak'ta ön siparişleri başlayacak olan gözlüğün ilk denemelerini gerçekleştirdi ve yorumlarda bulundu.

EYESIGHT ÖZELLİĞİ

Vision Pro'nun EyeSight özelliği, cihazı dışarıdan izleyenlerin kullanıcının göz hareketlerinin gerçek zamanlı görmesini sağlar.

Örnek olarak kullanıcıların gözlerinin görüleceği gibi hangi uygulamaya bakılıyorsa dışardan uygulamanın küçük bir yansıması gözüktüğü belirtildi.

"SON DERECE GERÇEKÇİYDİ"

Cool Hunting'den Josh Rubin, "Bugün Vision Pro'yu takan biriyle konuşurken gözlerindeki görüntü son derece gerçekçiydi" dedi.

"KENDİNİ DIŞLANMIŞ HİSSEDEBİLİR"

The Verge'den Victoria Song, Eyesight özelliğini "biraz saçma" olarak tanımladı ancak özelliğin amaçlandığı gibi çalıştığını söyledi.

Song, "Kullanıcı gözlerini kırptığında, kulaklık görüntüsü de yanıp sönüyor. Kullanıcının gözleri sanal bir dünyaya daldığında, görüntü kayboluyor.

Her şey gün gibi açık görünüyor, ancak giyen kişi kendini dışlanmış hissedebilir." dedi.

MİKROOLED EKRANLAR BÜYÜK BEĞENİ TOPLADI

Test kullanıcıları daha önce ekranların etkileyici bir çözünürlüğe sahip olduğunu belirtmişlerdi.

Bu Apple'ın "ultra yüksek çözünürlüklü mikro OLED ekranlar" olarak adlandırdığı ekranlar sayesinde gerçekleşiyor.

Engadget'tan Cherlynn Low, "Görüntülerin gerçekçiliği hakkında övünmek bana biraz saçma geliyor ama ben hiç piksel görmedim." dedi.

Buna rağmen, bazı kullanıcılar görsel deneyimin diğer cihazlardan çok daha gerçekçi olmasına rağmen, Vision Pro kullanımı esnasında etkileşim eksikliğinin yalnızlaştırdığını da belirttiler.

"KENDİMİ DIŞLANMIŞ HİSSETTİM"

Engadget'tan Dana Wollman, demo klipleri izlerken, "Kendimi kaptırmış hissettim, evet, ama aynı zamanda dışlanmış da hissettim." dedi.

"EL HAREKETLERİ 'DOĞAL' HİSSETTİRİYOR"

Apple, Vision Pro cihazında kumandaların yerine, kullanıcıların sadece ellerini kullanarak ekrandaki eylemleri kontrol etmelerine olanak tanıyan özellikler uyguladı.

Kontrol cihazlarının olmaması özgürleştirici ve arayüzde dolaşmayı çok daha basitleştirdiği belirtildi.

SESLİ KOMUTLAR VE GÖZ TAKİBİ

Kullanıcıların el kontrollerini uygulayabilmelerinin yollarından biri, sesli komutlar veya göz takibi ile de kontrol edilebilen sanal klavyedir.

CİHAZIN EN BÜYÜK SORUNU



Bloomberg'den Mark Gurman, ağırlığın "cihazın en büyük sorunu" olacağı tahmininde bulundu.



"APPLE VISION PRO ÇOK AĞIR"

Ünlü teknoloji içerik üreticisi Marques Brownlee ise Vision Pro'yu deneyenler arasındaydı.

Brownlee sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda , "Vision Pro'yu ilk kez denedim: Kahretsin bu ekran inanılmaz ve göz takibi sihir gibi ve bu çok fütüristik hissettiriyor ve ayrıca biraz ağır.

İkinci deneme: Daldırma faktörü hala çok yüksek. Özel videolar vurur ya da ıskalar, mesafeyi doğru ayarlamanız gerekir. Ve vay canına, bu şey gerçekten çok ağır, bunu ne kadar süre takabileceğimden emin değilim"

Üçüncü deneme: Lanet olsun bu şey çok ağır. Ayrıca yazma deneyimi de iyi. Kontrol edilecek bazı yeni harika uygulamalar var. Ama vay be. Çok ağır." ifadelerini kullandı.

Brownlee, cihazın belli bir kullanım süresinden sonra ağırlaşmaya başladığını ve boyun ağrılarına neden olabileceğini belirtti.

APPLE VİSİON PRO NE ZAMAN ÇIKACAK, NASIL OLACAK?



Apple Vision Pro, 19 Ocak Cuma günü ön siparişlere açılacak. 3,499 dolarlık fiyatıyla satışa çıkacak olan gözlük 2 Şubat Cuma günü ise genel satışa çıkacak.