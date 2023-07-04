Apple Vision Pro'da üretim kesintisi: Mikro OLED ekranlar zorluk çıkarıyor

Apple'ın 3.499 dolarlık Vision Pro karma gerçeklik gözlüğünün üretim zorlukları ve karmaşık tasarımı, şirketin 2024'te iç satış hedefini 1 milyon birimden daha düşük bir seviyeye çekmesine neden oldu.

DAHA UCUZ VERSİYONU ERTELENMEK ZORUNDA KALDI



Financial Times'ın haberine göre, bu üretim sorunları aynı zamanda Apple Vision Pro'nun daha ucuz bir versiyonunun planlarının da ertelenmesine yol açtı.



Apple ve Apple Vision Pro'yu ilk olarak üretecek olan Çinli üretici Luxshare''in kaynaklara göre, 2024'te 400.000 birimden az üretmeleri bekleniyor.



Apple Vision Pro'nun belirli bileşenlerinin Çin merkezli tedarikçilerinden gelen iki kaynak ise Apple'ın 2024'te 130.000 ila 150.000 adet arasında üretebilmek için yeterli parça talep ettiğini ifade etti.



Ayrıca 2024'te Apple'ın belirlediği 1 milyon adetlik iç satış hedefinden önemli ölçüde daha az olacağı belirtildi.