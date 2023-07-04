Apple Vision Pro'da üretim kesintisi: Mikro OLED ekranlar zorluk çıkarıyor

Apple'ın 3.499 dolarlık Vision Pro karma gerçeklik gözlüğünün üretim zorlukları ve karmaşık tasarımı, şirketin 2024'te iç satış hedefini 1 milyon birimden daha düşük bir seviyeye çekmesine neden oldu.
DAHA UCUZ VERSİYONU ERTELENMEK ZORUNDA KALDI
Financial Times'ın haberine göre, bu üretim sorunları aynı zamanda Apple Vision Pro'nun daha ucuz bir versiyonunun planlarının da ertelenmesine yol açtı.
Apple ve Apple Vision Pro'yu ilk olarak üretecek olan Çinli üretici Luxshare''in kaynaklara göre, 2024'te 400.000 birimden az üretmeleri bekleniyor.
Apple Vision Pro'nun belirli bileşenlerinin Çin merkezli tedarikçilerinden gelen iki kaynak ise Apple'ın 2024'te 130.000 ila 150.000 adet arasında üretebilmek için yeterli parça talep ettiğini ifade etti.
Ayrıca 2024'te Apple'ın belirlediği 1 milyon adetlik iç satış hedefinden önemli ölçüde daha az olacağı belirtildi.
MIKRO-OLED EKRANIN ÜRETİMİ EN BÜYÜK ZORLUK
Financial Times, her bir göz için iki mikro-OLED ekranın üretimi ve eşlik eden dışa dönük lensin muhtemelen teknoloji devi için en büyük zorluk olduğunu belirtiyor.
Ekranlar mevcut piyasada bulunan herhangi bir televizyondan daha yüksek bir çözünürlük sunarken, dışa dönük lens gözlük takan kişinin gözlerini dış dünyaya yansıtıyor.
Sony ve çip üreticisi TSMC, Apple Vision Pro prototipleri için ekranları sağlayan şirketlerdi ve görünüşe göre Apple, tedarikçilerin verimliliğinden ve kusursuz ekran sayısının düşük olmasından memnun değildi.
D/D Advisors teknoloji danışmanlığının kurucusu Jay Goldberg, Apple Vision Pro'nun "Herhangi bir tüketici cihazından daha karmaşık olduğunu" belirtti ve en pahalı parça olan ekranların maliyetinin Apple'ın "üretim verimsizliklerinin maliyetini anladığı, imalat veriminin Apple'ın portföyündeki olgun ürünlere kıyasla düşük olduğunu söyledi.
20 MİLYON KULLANICIYA ULAŞACAĞI TAHMİN EDİLİYOR
Üretimle ilgili sıkıntılara rağmen, Canalys gibi bazı analistler Apple'ın Vision Pro'nun piyasada başarılı olacağını ve 20 milyon kullanıcıya ulaşacağını tahmin etmektedir.
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