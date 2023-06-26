Apple Vision Pro için üretildi: Ayrı satılacak!

Apple, ağırlık sorunlarıyla başa çıkmak için Vision Pro gözlüklere ikinci bir kordon üretmeyi planlıyor. Ancak üretilen bu kordonun 3500 dolarlık kutunun içine dahil edilmeyeceği, isteyen kullanıcılara ayrı olarak satılacağı öne sürüldü. Ayrıca Apple, daha uygun fiyatlı ikinci nesil bir Vision Pro üzerinde çalışmalara başladı.

Apple Vision Pro için üretildi: Ayrı satılacak!

, karma gerçeklik gözlüğü Vision Pro'nun kullanıcıların kafasında ağırlık hissi yaratmaması için ikinci bir kordona ihtiyaç olduğunu fark etti.

Bloomberg, birçok Vision Pro testçisinin birkaç saatlik kullanımın ardından cihazın ağırlaştığını belirttiği ifade edildi.

VISION PRO KUTUSUNDA YER ALMAYACAK

Şirket bu geri bildirimlerin ardından karma için ikinci bir kayış üretimi yapmayı planlıyor. Ancak kordonun Vision Pro'nun kutusunda yer almayacağı, ağırlık hisseden kullanıcıların ayrıca satın alması gerekeceği öne sürülüyor.

APPLE VISION PRO NE ZAMAN ÇIKACAK?

Ayrıca haberde Apple Vision Pro'nun Mayıs 2024'te çıkış yapacağı ve uygun fiyatlı ikinci nesil Vision Pro üzerinde çalışmalara başladığı iddia ediliyor.

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