Apple Vision Pro'nun ABD dışında satışa çıkacağı ilk ülkeler belli oldu

Apple'ın karma gerçeklik gözlüğü Vision Pro'yu ABD dışında farklı ülkelerde de satışa sunmaya hazırlandığı öne sürüldü. ABD'li teknoloji devinin Uluslararası mağazalardan yüzlerce çalışanını Kaliforniya'ya davet ederek gözlük hakkında eğitim vermeye başladığı kaydedildi.

Apple Vision Pro'nun ABD dışında satışa çıkacağı ilk ülkeler belli oldu

, karma gerçeklik gözlüğü Vision Pro'yu geçtiğimiz Şubat ayında ABD'de 3,499 dolardan başlayan fiyatlarla satışa sunmuştu.

Ancak ABD'li devinin karma gerçeklik gözlüğünü dünya genelinde ne zaman satışa sunacağı ise merak konusuydu.

ULUSLARARASI YÜZLERCE ÇALIŞANINI EĞİTİYOR

Bloomberg'in haberine göre, Apple'ın son günlerde gözlükle ilgili eğitim oturumları düzenlemeye başladığı ve uluslararası mağazalardan yüzlerce çalışanını cihazı müşterilere nasıl tanıtacaklarını öğrenmek üzere Kaliforniya'ya davet ettiği öne sürüldü.

Ayrıca eğitimin 4 gün kadar sürdüğü ve kursların geçen hafta başladığı kaydedildi.

APPLE VISION PRO NE ZAMAN ABD DIŞINDA SATIŞA SUNULACAK?

Söz konusu kişiler, şirketin Vision Pro'yu önümüzdeki ayın başlarında yapılacak Dünya Çapında Geliştiriciler Konferansı'ndan (WWDC 2024) sonra ilk kez uluslararası pazarlara sunmayı planladığını söyledi.

Apple her zamanki gizliliğini korudu ve eğitim oturumlarındaki çalışanlara Vision Pro'nun tam olarak nerede satışa sunulacağını söylemedi.

APPLE VISION PRO HANGİ ÜLKELERDE SATIŞA ÇIKACAK

Ancak şirketin Almanya, Fransa, Avustralya, Japonya, Güney Kore, Singapur ve Çin'deki mağazalarında çalışanlarını eğitiyor olması, bu bölgelerin cihaz için ilk uluslararası pazarlardan bazıları olacağını gösteriyor.

Ancak henüz Türkiye'de Apple mağazalarında ne zaman satılacağına dair bir bilgi bulunmuyor.

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