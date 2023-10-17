Apple, Vision Pro'nun daha düşük maliyetli modelini geliştirmek istiyor

Apple, WWDC 2023'te karma gerçeklik gözlüğü Vision Pro'yu kullanıcılara tanıtmış, gelecek yıl cihazın 3500 dolarlık fiyatıyla satışa çıkacağını duyurmuştu.

Apple kullanıcıları ise bu fiyatın çok fazla olduğuna dair yorumlar yapmıştı.

Bloomberg'in haberine göre, Apple daha ucuz bir Vision Pro çıkarırsa muhtemelen bu cihazın bazı özelliklerden yoksun olacağı belirtildi.

Daha az harici kamera, EyeSight özelliği olmayan ve Mac çipi yerine mevcut iPhone çipini kullanan sadeleştirilmiş bir versiyon olacağı belirtildi.

BU MODELLE MALİYETİ DÜŞÜRMEK İSTİYOR

Apple'ın bu seçenekleri, maliyeti daha düşük bir model için 1.500 ila 2.500 dolar arasına indirmenin yolları olarak değerlendiriyor.

2024'te satışa sunulacak olan Apple Vision Pro'nun fiyatı ise 3500 dolar olarak duyurulmuştu.

Maliyeti ucuz Vision Pro'da daha düşük çözünürlüklü ekranlar kullanılacağı belirtildi.