Apple Vision Pro'nun özelliği sızdırıldı

Apple'ın gelecek yıl piyasaya sürmeyi planladığı Vision Pro başlığının ekranı, maksimum 100Hz yenileme hızını destekliyor.



Ancak, bu hız yalnızca yapay aydınlatmadan kaynaklanan 50Hz titremeyi gidermek için özel bir modda etkinleştiriliyor.



Başlık, 90Hz, 96Hz ve 100Hz modları arasında geçiş yapabilir, ancak genellikle 90Hz'de çalışır ve seyahat modunda maksimum 90Hz yenileme hızını destekler.



Ayrıca, karma gerçeklik gözlüğü 23 milyon piksele sahip özel mikro OLED ekranlar kullanıyor.

Vision Pro başlığının gelecek yıl piyasaya sürülmesi planlanıyor.