Apple Vision Pro'ya rakip geldi: Sony'den karma gerçeklik gözlüğü

Sony, Siemens ile birlikte geliştirdiği karma uzamsal içerik oluşturma odaklı karma gerçeklik gözlüğünü tanıttı.

Apple Vision Pro'ya rakip olması beklenen gözlüğün 2024'ün sonlarına doğru çıkış yapması bekleniyor.

XR2+ Gen 2 işlemcisini kullanan gözlük Sony'nin 4K çözünürlüğe sahip kendi mikro OLED ekranını kullanıyor.

APPLE VISION PRO'NUN ARDINDAN

Apple'ın 2 Şubat tarihinde satışa çıkacak olan karma gerçeklik gözlüğü Vision Pro, üst düzey karma gerçeklik başlıklarına olan ilgiyi artırdı.

İKİ KUMANDA OLACAK

Sony'nin gözlüğü sayesinde kullanıcılar 3D nesneleri hareket ettirmek için işaretleme ve halka kumandasıyla birlikte çıkış yapıyor.

Apple veya Meta henüz karma gerçeklik gözlükleri için bir kumanda geliştirmedi.

Ancak önümüzdeki birkaç yıl içerisinde giyilebilir cihazların da gözlüklerin yanında kullanılması bekleniyor.