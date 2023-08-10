Apple Watch'a iOS 17 özelliği: Telefonlardan aktarılabilecek

Apple, yeni güncellemesi iOS 17 ile birlikte birçok özelliği kullanıcılar ile buluşturmaya hazırlanıyor.

NAMEDROP ÖZELLİĞİ NEDİR?



Bu özelliklerden birisi olan NameDrop sayesinde artık iOS 17 güncellemesine sahip iPhone veya Apple Watch'lar arasında dijital kartvizit paylaşımı yapılacak.

Böylelikle bir kullanıcının telefon numarası NameDrop ile otomatik olarak alınabilecek.



İki cihazı bir araya getirdiğinizde otomatik olarak "kişi paylaşım arayüzü" açılır ve pencereye dokunduğunuzda bir kişinin iletişim bilgileri ve dijital kartviziti ekrana gelir.



NameDrop, iOS 17 güncellemesi yapılan iki iPhone arasında ve iOS 17 iPhone ile watchOS 10'a güncellenmiş Apple Watch arasında da çalışıyor.



ÇIKIŞ TARİHİ SIZDIRILDI

Apple'ın yeni iPhone cihazlarını tanıtacağı etkinliği 13 Eylül'de düzenleyeceği öne sürüldü.

iOS 17 güncellemesinin de iPhone 15'lerin çıkışıyla birlikte gerçekleşeceğini hatırlatmakta fayda var.