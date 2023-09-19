Apple Watch'un AsisstiveTouch özelliği eski modellerde de kullanılabilir

Apple Watch Series 9 ve Apple Watch Ultra 2 modelleriyle tanıtılan Çift Dokunuş özelliği, kullanıcılara kolay ve hızlı işlemler sunuyor.

Bu özellik, saatin takılı olduğu elin işaret ve baş parmakları arasında iki kez dokunulduğunda müzik çalma, duraklatma, alarm erteleme ve hatta fotoğraf çekme gibi işlemleri gerçekleştirmenizi sağlar.

AssistiveTouch özelliğinin eski Apple Watch cihazlarında da kullanılabildiği belirtildi.

Bu özelliğin etkinleştirilmesi için önce Ayarlar'a gidip ardından Erişebilirlik sekmesinden AsisstiveTouch'ı etkinleştirebilirsiniz.

İşlevi aktifleştirdikten sonra işaret parmağı ve baş parmağınızı birbirine dokundurarak dijital saat üzerinden işlemler yapabilirsiniz.

ÇİFT DOKUNUŞ ÖZELLİĞİNDE HAREKETLERİN KARŞILIĞI





Sonraki Öğeye Gitme: İşaret parmağınızı baş parmağınıza dokundurun.

İşaret parmağınızı baş parmağınıza dokundurun. Önceki Öğeye Gitme: İşaret parmağınızı baş parmağınıza hızla iki kez dokundurun.

İşaret parmağınızı baş parmağınıza hızla iki kez dokundurun. Öğeye Dokunma: Elinizi yumruk yapın.

Elinizi yumruk yapın. Eylem Menüsünü Açma: Elinizi hızla iki kez yumruk yapın.