Apple yapay zeka özelliğini erteledi!

Apple, WWDC 2024 etkinliğinde iOS 18 ile birlikte gelecek yapay zeka özellikleri kapsamında ChatGPT geliştiricisi OpenAI ile ortaklığını duyurarak "Apple Intelligence"ı tanıtmıştı. Bloomberg News'in haberine göre Apple'ın yeni güncelleme ile gelmesi beklenen yapay zeka özelliği ertelendi.

Apple yapay zeka özelliğini erteledi!

Bloomberg News haberine göre, ’ın yeni güncelleme ile gelmesi beklenen yapay zeka özellikleri ertlendi. Konuya yakın kaynaklar, AI özelliklerinin Eylül ayında piyasaya sürülecek yeni iPhone’ların lansmanına yetişmeyeceği ve Ekim ayında bir yazılım güncellemesi ile geleceğini söylüyor.

Bloomberg Apple yazarı Mark Gurman tarafından yapılan açıklamaya göre Apple, Apple Intelligence teknolojisini iOS 18 ile iPhone sahiplerine sunmayacak. Gurmani şirketin hata düzeltmeleri ve kararlığı artırmak için Apple Intelligence'a biraz daha fazla zaman ayırmak istediğini söyledi.

Bloomberg yazarı, Apple Intelligence,'ın iOS 18.1'in bir parçası olarak tüketiciye sunulacağını, yani iPhone 16 serisi, piyasaya sürüldükten birkaç hafta sonra yapay zekâ özellikleri ile donatılacağını iddia etti.

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