Apple, yapay zeka özellikli iOS 18.1'i yayınlıyor: Türkiye saati belli oldu
Apple, bugün TSİ 20.00'de yapay zeka özelliklerini de kullanıma sunacağı iOS 18.1 güncellemesini yayınlayacak.
Apple büyük iOS 18.1 güncellemesini bugün önümüzdeki saatlerde kullanıcılarıyla buluşturmaya hazırlanıyor.
Şirketin yapay zeka özellikleri "Apple Intelligence"ın da bu güncellemeyle birlikte destekleyen cihazlara gelmesi bekleniyor.
IOS 18.1 GÜNCELLEMESİ NE ZAMAN YAYINLANACAK?
iOS 18.1 güncellemesi bugün TSİ 20.00'de tüm uyumlu iPhone modellerinde indirilmeye uygun olacak.
YAPAY ZEKA ÖZELLİKLERİ GELİYOR
iOS 18.1 güncellemesiyle beraber iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max ve iPhone 16 serisi cihazlara ilk Apple Intelligence özelliklerini getirecek.
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