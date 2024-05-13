Apple, yapay zeka teknolojisi için OpenAI ile anlaştı

Apple'ın iOS 18 güncellemesiyle birlikte iPhone cihazlarına yapay zeka özelliği kazandırmaya hazırlanıyor.

Bloomberg'in haberine göre, ﻿​teknoloji şirketinin yapay zeka botu ChatGPT'nin geliştiricisi OpenAI ile bir anlaşma yapmak üzere olduğu kaydedildi.

OpenAI anlaşmasıyla birlikte Apple'ın iPhone cihazlarında yapay zeka teknolojisini kullanmasına olanak tanıyacağı aktarıldı.

İOS 18 NE ZAMAN GELECEK?



iOS 18'in önümüzdeki Haziran ayında düzenlenecek WWDC 2024 konferansında tanıtılması bekleniyor.

Apple kullanıcıları, Eylül ayında yapılacak iPhone 16 lansmanının ardından yeni işletim sistemine kavuşabilecek.

İşte iOS 18 güncellemesini destekleyecek iPhone cihazları;

iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max, iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro, iPhone 14 Pro Max, iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 13 Pro, iPhone 13 Pro Max, iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max, iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max, iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone XR, iPhone SE (2. nesil), iPhone SE (3. nesil).