Apple yeni etkinliğe hazırlanıyor. Yakında duyurulması beklenen ürünler

Apple’ın 4 Mart’ta gerçekleştireceğini duyurduğu “Apple Experience” etkinliğinde daha uygun fiyatlı, renkli bir MacBook’un tanıtılması bekleniyor.

Ayrıca şirketin iPhone’a bağlı çalışacak üç yeni yapay zeka destekli giyilebilir cihaz üzerinde de aktif olarak çalıştığı bildirildi.

Bu tür etkinliklerde katılımcılar genellikle şirketin en yeni donanım veya yazılımlarını yakından deneme fırsatı buluyor.

Yaklaşan Apple Experience’ın, klasik bir Apple Event kadar büyük çaplı olması beklenmiyor. Ancak etkinliğe tanınmış isimlerin davet edilmesi, yeni donanım duyurusu ihtimalini güçlendiriyor.

En güçlü beklenti, daha uygun fiyatlı yeni bir MacBook modeli. Davet görselinde sarı, yeşil ve mavi tonlarda renkli bir Apple logosu yer alıyor. Bloomberg’den Mark Gurman, Apple’ın iPhone çipli MacBook için bu üç rengin yanı sıra pembe seçeneğini de test ettiğini bildirmişti.

IPHONE 17E VE DİĞER OLASILIKLAR

İkinci en güçlü ihtimal ise iPhone 17e. iPhone 16e’nin teknik özellikleri artırılmış halefi olması beklenen modelde dört önemli yenilik öne çıkıyor:

MagSafe desteği

A19 çip

Daha hızlı 5G için C1X modem

Wi-Fi 7 için N1 çip

Bunun yanı sıra M4 çipli bir iPad Air, A18 çipli iPad 12 ve M5 çipli MacBook Air da gündemdeki diğer olasılıklar arasında.

Akıllı ev tarafında ise güncellenmiş Apple TV, yenilenmiş HomePod mini ve tamamen yeni bir Apple ev merkezi (home hub) uzun süredir bekleniyor. Ancak daha kişiselleştirilmiş bir Siri sürümüne dair henüz somut bir işaret bulunmadığından, bu ürünlerin etkinlikte tanıtılıp tanıtılmayacağı belirsizliğini koruyor.

Yüksek segmentte ise M5 Pro ve M5 Max çipli yeni MacBook Pro’lar, güncellenmiş Mac Studio ve yeni bir Studio Display beklentisi sürüyor. Ancak etkinlik görselinin renkli ve dinamik tasarımı, Apple’ın bu kez daha çok geniş kitlelere hitap eden, daha uygun fiyatlı ve renkli ürünlere odaklanabileceğine işaret ediyor.

YAPAY ZEKA DESTEKLİ GİYİLEBİLİR CİHAZLAR

Öte yandan Bloomberg’in yeni bir haberine göre Apple, yapay zeka destekli üç yeni donanım ürünü üzerinde aktif olarak çalışıyor:

Akıllı gözlük

Giysiye takılabilen (pinnable) bir yapay zeka kolyesi/aksesuarı

Gelişmiş yapay zeka özelliklerine sahip yeni AirPods

Akıllı gözlük söylentileri yaklaşık 10 yıldır gündemde. Apple’ın geliştirdiği her konsept ürünü piyasaya sürmediği bilinse de, Bloomberg’in geçmişteki isabetli haberleri bu projelerin hayata geçme ihtimalini artırıyor.

Habere göre üç cihaz da çalışmak için bir iPhone’a bağlı olmak zorunda olacak. Bu durum, bağımsız çalışabilen Humane Ai Pin’den ayrışıyor.

META’YA RAKİP

Apple’ın akıllı gözlüğü, geçen yıl eylül ayında Meta Connect etkinliğinde tanıtılan Meta’nın akıllı gözlükleriyle rekabet edecek şekilde tasarlanıyor.

Cihazın fotoğraf ve video çekebilmesi, telefon görüşmesi yapabilmesi, Siri’ye erişim sağlaması, çevreye göre aksiyon alabilmesi ve müzik çalabilmesi bekleniyor. Ancak iPhone’a bağlı çalışma zorunluluğu olacak.

Gözlüklerin asıl kullanım senaryosu ise bir “tüm gün boyunca yapay zeka asistanı” olmak. Kullanıcının gördüklerini ve yaptıklarını gerçek zamanlı anlayabilen bir sistem olarak konumlandırılan cihaz sayesinde, kullanıcı bir nesneye bakıp “Bu nedir?” diye sorabilecek veya günlük işlerde anlık yardım alabilecek.

Navigasyon tarafında da daha doğal yönlendirmeler mümkün olabilir. Örneğin “100 metre sonra sola dön” yerine “Sağındaki yeşil gökdeleni geçince sola dön” gibi çevre odaklı tarifler sunulabileceği belirtiliyor.

KAMERALI AIRPODS

Geliştirilmekte olan bir diğer ürün, dahili kameraya sahip ve yapay zeka yetenekleri güçlendirilmiş bir AirPods modeli. Daha önceki raporlara göre bu kamera, kullanıcının çevresini analiz ederek bilgi toplayabilecek.

Örneğin bir tatil sırasında kullanıcı bir anıta bakarken, AirPods üzerindeki kamera anıtı tanıyıp ilgili bilgiyi sesli olarak iletebilecek. Amaç, basit işlemler için telefonu cebinden çıkarmaya gerek bırakmamak.

En dikkat çekici ürün ise giysiye takılabilen yapay zeka kolyesi. Benzer bir ürün olan Humane Ai Pin’in ticari açıdan başarısız olması, Apple’ın bu alandaki hamlesini daha da merak uyandırıcı kılıyor.

Apple’ın versiyonunun “her zaman açık” bir kamera ve Siri için mikrofon içereceği, ancak dışa dönük bir projeksiyon yapmayacağı belirtiliyor. Yani işlemlerin büyük kısmı iPhone üzerinde gerçekleştirilecek. Cihazın klipsle giysiye takılabileceği ya da kolye gibi boyna asılabileceği ifade ediliyor.

Ancak Bloomberg’e göre bu üç ürün arasında tüketiciye ulaşma ihtimali en düşük olan cihaz, söz konusu yapay zeka kolyesi. Üç ürünün de benzer amaçlara hizmet etmesi, hepsinin birden piyasaya çıkmasının zor olabileceğine işaret ediyor.