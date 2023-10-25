Apple yeni etkinliğini duyurdu: MacBook Pro sızdırıldı

Apple bugün 2023'ün ikinci sonbahar etkinliğini duyurdu.

30 Ekim Pazartesi günü düzenlenecek olan çevrimiçi etkinliğin odak noktasının Mac olacağı aktarıldı.

Apple'ın "Korkunç Hızlı" sloganıyla duyurduğu etkinlikte birkaç Mac'i yenilemesi bekleniyor.

Şirketin etkinlik web sitesinde siyah bir arka plan üzerinde Mac Finder simgesine dönüşen bir Apple logosu yer alıyor ve bu da etkinliğin Mac odaklı olacağını doğruluyor.

M3 ÇİPLİ MACBOOK PRO SIZDIRILDI

Öte yandan Çin sosyal medya platformu Weibo'da henüz piyasaya sürülmemiş yeni bir MacBook Pro'nun kutusunu gösterdiği iddia edilen bir görsel ortaya çıktı.

Apple'ın M3 çipiyle güncellemeye hazırladığı Macbook Pro'nun sızdırılan görselde yer aldığı belirtildi.

Duvar kağıdı Apple'ın iPhone 15 Pro için kullandığı duvar kağıdıyla büyük benzerlik taşıyor.



Görüntünün gerçek mi yoksa sahte mi olduğu ise henüz belli değil.

