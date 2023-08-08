Apple, yeni MacBooklar için M3 işlemciyi test ediyor

Apple yeni nesil M3 Max işlemcisini test ediyor.



Bloomberg'in haberine göre, M2 Max işlemcinin yerini alacak olan M3 Max işlemcisinin önümüzdeki yıl yeni MacBook Pro modellerinde kullanılması bekleniyor.

40 ÇEKİRDEKLİ GPU'YA SAHİP OLACAK



Üçüncü taraf bir Mac geliştiricisi tarafından test kayıtlarında işlemcinin kayıtlarının bulunduğu, 40 çekirdekli bir GPU ve 12 yüksek performans çekirdeği ve dört verimlilik çekirdeği içeren 16 çekirdekli bir CPU'ya sahip olacağı kaydedildi.



Mevcut M2 Max işlemcisi 12 çekirdekli bir CPU ve 38 çekirdekli bir GPU'ya sahiptir.



Test makinesi ayrıca 48GB bellek içeriyor, ancak mevcut MacBook Pro 96GB'a kadar desteklediğinden muhtemelen daha yüksek yükseltme seçenekleri mevcut olacaktır.

ÜST DÜZEY MACBOOK PRO'DA TEST EDİLİYOR

Apple'ın bu işlemciyi henüz piyasaya sürülmemiş ve kod adı "J514" olan üst düzey bir MacBook Pro'da test ettiği aktarıldı.



Apple'ın M3 Max işlemcinin yeni bir 3 nanometre süreci üzerine inşa edilmesi ve M2 Max işlemciye kıyasla hız ve verimlilik iyileştirmeleri sağlaması bekleniyor.



M3 Max, M3 ve M3 Pro'yu da içeren bir üçlüdeki en üst seviye işlemci olacak.



M3 işlemcisi 8 çekirdekli bir CPU ve 10 çekirdeğe kadar GPU içerirken, M3 Pro 12 çekirdekli bir CPU ve 18 çekirdekli GPU'ya sahip olacak.

İLK M3 İŞLEMCİYE SAHİP MAC'LERİN ÇIKIŞ TARİHİ BELLİ OLDU



Apple'ın ilk M3 Mac'leri Ekim ayında piyasaya sürmesi bekleniyor, ancak muhtemelen 13 inç MacBook Pro ve MacBook Air modelleri gibi standart M3 işlemcisini kullanan makinelere odaklanacak.

M3 Max işlemcisini içeren 14 ve 16 inç MacBook Pro modellerinin ise 2024 yılında çıkması bekleniyor.

YENİ IPHONE CİHAZLARINDA A17 İŞLEMCİ OLACAK

Geçtiğimiz günlerde çıkış tarihi 13 Eylül olarak sızdırılan yeni iPhone cihazlarında iPhone 15 Pro ve 15 Pro Max'in A16 işlemci yerine şirketin geliştirdiği yeni A17 işlemcisinin kullanılacağı belirtildi.