Apple yöneticisinin tek cümlesi 75 milyar dolar kaybettirdi

Apple, yıllık geliştirici konferansı WWDC 2025’teki ana sunumu sırasında büyük bir finansal düşüş yaşadı. Şirketin hisseleri, etkinliğin başlamasından sadece birkaç dakika sonra aniden yaklaşık yüzde 2,5 değer kaybetti.

Bu düşüşle birlikte Apple’ın piyasa değeri sadece birkaç dakika içinde yaklaşık 75 milyar dolar eridi.

DÜŞÜŞÜN NEDENİ BİR CÜMLE OLABİLİR

Apple yazılım şefi Craig Federighi’nin, sunum sırasında Apple’ın yapay zeka stratejisine dair yaptığı açıklamaların bu düşüşte etkili olduğu düşünülüyor. Federighi, yeni duyurulan Apple Intelligence özelliklerini (örneğin emoji ve görsel oluşturma, yanıt önerisi üretme vb.) tanıttıktan sonra sesli asistan Siri’nin geleceğiyle ilgili şunları söyledi:

“Siri’yi daha kişisel hale getirecek özellikler üzerinde çalışmaya devam ediyoruz. Ancak bu özelliklerin Apple’ın yüksek kalite standartlarına ulaşması zaman aldı. Bu nedenle, daha fazlasını önümüzdeki yıl paylaşacağız.”

Yatırımcılar bu açıklamayı, Siri için planlanan büyük yapay zeka güncellemesinin henüz hazır olmadığı şeklinde yorumladı. Bu da hisselerdeki ani satış dalgasının tetikleyicisi olmuş olabilir.

UZMANLAR NE DİYOR?

Times of India'ya göre, FinTech şirketi Wedbush Securities analistlerinden Dan Ives, yatırımcılara gönderdiği bir notta şunları belirtti:

“WWDC geliştiriciler için vizyon sundu ama Apple Intelligence konusunda büyük bir ilerleme göstermedi. Apple’ın bu konuda başarılı olacağına inanıyoruz, ancak yapay zeka stratejisini netleştirmesi için dar bir zaman aralığı var.”

İlk olarak bu yılın mart ayında, Apple'ın daha kişiselleştirilmiş Siri özelliklerinin lansmanını ertelediği haberi gelmişti. Şirket 2024'teki etkinlikte ise gelişmiş Siri sürümünün 2025 ilkbaharında geleceğini bildirmişti.