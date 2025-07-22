Apple zor duruma düşüyor

Apple'ın önde gelen tedarikçilerinden Foxconn, Hindistan'daki üretim faaliyetlerinde nadir toprak elementlerinin yetersizliği nedeniyle zorluklar yaşıyor.



Economic Times'ın haberine göre, elektronik bileşenlerin üretiminde kritik öneme sahip olan bu hammaddelerin tedarikindeki sıkıntılar, Foxconn'un üretim hedeflerini sekteye uğratıyor.



Foxconn'un sorun yaşaması dolaylı olarak Apple'ı da etkiliyor.