Apple'a 5.7 milyar dolarlık patent cezası

APPLE İTİRAZ EDECEK

Apple ise cezaya ve patent ihlali iddiasına ilişkin yaptığı açıklamada “Apple'ın Taptic Engine'i Taction'ın teknolojisinden temelde farklıdır. Taction'ın kendi ürün testleri de duruşma sırasında bunu doğruladı.” ifadelerini kullandı.

“Taction'ın teknolojisini kullanmıyoruz.” diyen Apple, bunun ABD'de şimdiye kadar verilen en yüksek tutarlı patent ihlali cezası olduğunu belirterek karara itiraz edeceğini açıkladı.

Taction'ın avukatı Lance Yang ise “Jürinin Taction lehine karar vermesinden ve patent haklarımızı doğrulamasından memnunuz.” ifadelerini kullandı.

ABD Federal Temyiz Mahkemesi, San Diego'daki federal bir yargıcın 2023 yılında Apple'ın patentleri ihlal etmediğine hükmetmesinin ardından geçen yıl davanın yeniden görülmesinin önünü açmıştı.