Apple’a karşı 935 milyon dolarlık toplu tazminat davası açıldı

Birleşik Krallık'ta Apple'a karşı toplam 935 milyon dolar değerinde tazminat talep eden bir toplu dava başlatıldı.



Temsili dava, tüketici hakları savunucusu Justin Gutmann tarafından rekabet yasasına atıfta bulunarak hazırlandı.



İddia, üreticinin iPhone kullanıcılarına karşı haksız ticari uygulamalarda bulunmak için pazar hakimiyetini kötüye kullandığı yönünde.



Davanın kapsamında, ilk olarak Ocak 2017'de iOS 10.2.1'de yayınlanan ve etkilenen cihazların performansını azaltan bir güç yönetimi yazılımı güncellemesi var.



İngiltere'deki toplu dava, iPhone 6'dan iPhone X'a kadar 10 farklı iPhone modelinden herhangi birini kullanan 25 milyon kadar İngiliz iPhone kullanıcısı adına Londra'daki Rekabet Temyiz Mahkemesi'nde açılıyor. Bu da kişi başına 37.5 dolar düşeceği anlamına geliyor.

Davanın finansmanı için bir fondan kaynak bulunmuş durumda.

APPLE DAHA ÖNCE CEZA ALMIŞTI

Apple'ın iPhone'larda performansı kıstığı ortaya çıktığından beri başı dertten kurtulmadı.

Şirket ABD'nin California eyaletinde 113 milyon dolar ödemeyi kabul etmişti.

Şirket yine Frnasa'da da 27 milyon dolarlık cezaya mahkum edilmişti. Apple'ın iPhone'ları kasti olarak yavaşlattığı ortaya çıkmıştı. Şirket kendini, bataryalardaki performans düşüklüğü nedeniyle telefonun aniden kapanmasını engelliyoruz diye savunsa da tüketici mahkemeleri bu iddiayı geçerli bulmadı.

Şirket yazılımsal olarak yapılan bu yavaşlatmayı resmen kabul ettikten sonra durdurmuştu.