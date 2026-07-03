Apple'da 630 GB’lık sızıntı. iPhone 18'in test fotoğrafları sızdırıldı

Apple ’ın, üretim ağını Çin dışına taşıyarak riskleri dağıtmak için Hindistan ’da yürüttüğü operasyonlar büyük bir siber skandalla sarsıldı.

Şirketin ülkedeki en büyük üretim ortağı Tata Electronics, "World Leaks" adlı fidye yazılımı grubunun saldırısına uğradı. Henüz tanıtılmamış iPhone 18 Pro modeline ait 630 GB boyutundaki 200 bin dosya, direkt dark web'de ifşa edildi.

Eskiden fabrikalardan sadece birkaç bulanık fotoğraf sızarken, bu kez cihazın adeta DNA'sı ortaya saçıldı.

Sızan belgeler arasında; ana kart üzerindeki çiplerin yerleşimi, batarya bileşenleri, kamera detayları ve tam mühendislik çizimleri yer alıyor.

En kritik nokta ise Apple’ın rakiplerinden sakladığı gizli tedarikçi zinciri, parça üreticilerinin isimleri ve taban fiyat listelerinin de deşifre olması oldu.

Ayrıca 2026’nın ilk aylarında Tata laboratuvarlarında çekilen ve gri renkli iPhone 18 Pro modellerinin gizli düşme testlerini gösteren gerçek ürün fotoğrafları da sızıntının içinde bulunuyor.