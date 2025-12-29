Apple'da "beyin göçü" mü yaşanıyor?

Apple, iPhone satışlarındaki rekorlar ve hızla büyüyen hizmetler gelirleriyle tarihinin en güçlü dönemlerinden birini yaşıyor. Şirket, son çeyrekte 102,5 milyar dolarlık hizmet geliri elde ederken, CEO Tim Cook mevcut tatil sezonunda iPhone satışlarının tüm zamanların rekorunu kırmasını beklediklerini söylüyor. Katlanabilir iPhone söylentileri de Apple’ın geleceğine dair beklentileri canlı tutuyor.

Ancak bu parlak tablonun arka planında, Apple’dan ayrılan üst düzey yöneticiler ve çalışanlar dikkat çekiyor. COO Jeff Williams’ın görevi bırakacağını açıklaması, bazı üst düzey yapay zeka mühendislerinin Meta’ya transfer olması ve CEO Tim Cook’un önümüzdeki yıl görevden ayrılabileceğine dair söylentiler, “Apple eski büyüsünü kaybediyor mu?” sorusunu gündeme getirdi.

APPLE İÇİN YENİ DEĞİL

Uzmanlara göre bu endişeler gerçeği tam olarak yansıtmıyor. Apple, geçmişte çok daha sarsıcı görünen ayrılıkları başarıyla geride bıraktı. 2011–2014 yılları arasında, ilk iPhone’un geliştirilmesinde kilit rol oynayan birçok üst düzey yönetici ve mühendis şirketten ayrıldı.

Bunların başında, OS X’in mimarlarından Bertrand Serlet ve iOS’un yaratıcısı olarak görülen Scott Forstall geliyor. Forstall’ın ayrılığı o dönemde “onarılamaz bir kayıp” olarak yorumlanmıştı. Ancak Apple, iOS ve ürün geliştirme sürecini Craig Federighi, Jony Ive ve Eddy Cue gibi isimlerle yeniden yapılandırdı ve büyümesini sürdürdü.

iPHONE'UN MİMARLARI AYRILDI

Aynı dönemde, iPhone’un ikonik arayüz öğelerini tasarlayan Greg Christie ve iOS mühendisliğinin temelini atan Henri Lamiraux da Apple’dan ayrıldı. Buna rağmen iPhone ve iOS gelişimi kesintiye uğramadı. Şirketin devasa organizasyon yapısı, kritik isimlerin ayrılığını tolere edebilecek şekilde tasarlanmıştı.

Apple ayrıca Tony Fadell, Bob Mansfield, Ron Johnson ve Phil Schiller gibi farklı alanlarda büyük etkisi olan yöneticilerin ayrılıklarını da sorunsuz atlattı. Özellikle perakende mağazalar zincirinin mimarı Ron Johnson’ın ayrılmasına rağmen Apple Store’lar küresel başarıyı sürdürdü.

EN BÜYÜK İKİ KAYIP DURDURAMADI

Apple’ın dayanıklılığının en güçlü kanıtı ise Steve Jobs’un vefatı ve Jony Ive’ın ayrılığı oldu. Jobs sonrası dönemde Tim Cook liderliğinde Apple, Apple Watch ve Vision Pro gibi yeni ürün kategorilerine girdi; hizmetler işini dev bir gelir motoruna dönüştürdü. Bugün Apple, yaklaşık 4 trilyon dolarlık piyasa değeriyle dünyanın en değerli şirketlerinden biri.

APPLE'IN ASIL GÜCÜ NE?

Steve Jobs, Apple’ı kişilere bağımlı olmayan bir yapı üzerine inşa etti. Bunun en somut örneği, 2008’de kurulan Apple University. Bu kurum, Apple yöneticilerine şirketin temel değerlerini öğretiyor.

Bu sayede Apple’da liderlik değişimleri kriz değil, çoğu zaman yeni fırsatlar yaratıyor. Örneğin Johny Srouji, Bob Mansfield’ın ayrılığının ardından şirket içinde çok daha merkezi bir role yükseldi.

APPLE YOLUNA DEVAM EDİYOR?

Apple’dan yaşanan yönetici ve çalışan ayrılıkları dikkat çekici olsa da, şirketin inovasyon gücünü tehdit edecek boyutta görülmüyor. Tarih, Apple’ın çok daha büyük kayıpları aşarak büyümeye devam ettiğini gösteriyor.