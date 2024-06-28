Apple'dan 1,46 milyar iPhone kullanıcısına Google Chrome uyarısı

Apple, 1,46 milyar iPhone kullanıcısının tamamına Google Chrome merkezli görünen büyük bir uyarı yayınladı.



Teknoloji devi, Safari arama uygulamasını tanıtmak için dünyanın dört bir yanındaki reklam panolarına çıktı ve bu uygulamayı "aslında özel olan bir tarayıcı" olarak lanse etti.



Reklamda Google Chrome'dan ismen bahsedilmese de, akıllı telefonlar için en çok indirilen arama tarayıcısı olan Chrome, Safari'yi iki milyondan fazla farkla geride bıraktı.

Reklam panosu Google'ı hedef alsa da, şirket bu yılın başlarında Chrome kullanan herkesten veri topladığını açıklamıştı.

Bu reklam San Francisco, Londra ve Paris gibi şehirlerden Singapur ve Avustralya gibi geniş kapsamlı ülkelere kadar pek çok yerde reklam panolarında, toplu taşıma araçlarında ve kamu binalarında görüldü.

APPLE'DAN GOOGLE CHROME UYARISI

Apple'ın reklamları, insanları Chrome tarayıcısının çerez ve arama bilgilerini saklaması nedeniyle defalarca tartışmalarla karşılaşan Google'ı kullanmamaları konusunda uyarıyor gibi görünüyor.

"GİZLİ MOD'U KULLANSANIZ BİLE VERİLERİNİZİ TOPLUYOR"

Siber güvenlik şirketi ESET'in küresel güvenlik danışmanı Jake Moore Forbes'a yaptığı açıklamada, "Google bu yılın başlarında, Gizli Mod'u kullansanız bile Google Chrome kullanıyorsanız verilerinizi topladığını açıkladı" dedi.

Ancak bir Google sözcüsü yaptığı açıklamada, şirketin insanların 'verilerini varsayılan olarak güvende tutmaya ve kullanıcıların web tarama deneyimlerini kişiselleştirmek için verilerinin Chrome'da ne zaman ve nasıl kullanılacağını kontrol edebilmelerini sağlamaya çalıştığını söyledi.

WEB TARAMA ALIŞKANLIKLARINI İZLEMESİNDEN DOLAYI DAVA AÇILMIŞTI

2020 yılında açılan bir toplu dava da Google'ın, kullanıcıların web sitelerini özel olarak ziyaret ettiklerini düşündükleri sırada web tarama alışkanlıklarını uygunsuz bir şekilde izlediğini iddia ediyordu.



Google nihayet Nisan ayında, kullanıcıların özel tarama faaliyetlerini gösteren milyarlarca veri kaydını silmesini gerektiren davayı çözdü ve şirket, üçüncü taraf çerezlerini engellemek için gizli mod kullanan kişilere izin vermek zorunda kaldı.

Davanın avukatı David Boies ABC News'e yaptığı açıklamada, "Anlaşma, Google'ın geçmişte uygunsuz bir şekilde topladığı verileri benzeri görülmemiş bir kapsam ve ölçekte silmesini ve düzeltmesini gerektiriyor" dedi.