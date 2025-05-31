Apple’dan 1,8 milyar kullanıcısına uyarı: "Hemen güncelleyin!"

Apple, dünya çapında 1,8 milyar iPhone kullanıcısını ilgilendiren önemli bir güvenlik uyarısı yaptı.



Şirket, kullanıcıları iOS işletim sisteminin en yeni sürümünü (iOS 18.5) hemen yüklemeye çağırdı. Çünkü bu güncelleme, kişisel bilgilerinizi ele geçirebilecek ciddi bir güvenlik açığını kapatıyor.



Apple’ın açıklamasına göre, bu açık sayesinde kötü niyetli kişiler (siber korsanlar), iPhone’unuza özel olarak hazırlanmış bir fotoğraf ya da video göndererek telefonunuza sızabiliyor.



Eğer telefon güncel değilse, bu dosyaları açmanız halinde kişisel verileriniz fotoğraflarınız, mesajlarınız, uygulama içerikleriniz ve hatta şifreleriniz başkalarının eline geçebilir.



NE GİBİ TEHLİKELER VAR?

Apple, bu zararlı dosyaların telefonunuzu yavaşlatabileceğini, uygulamaları çökertip cihaz belleğini bozabileceğini ve bunun da siber saldırganların kötü amaçlı yazılımlar yüklemesine yol açabileceğini söylüyor.

Bu yazılımlar, telefonunuzu ele geçirerek sadece verilerinizi değil, telefon kamerası ve mikrofonu gibi özellikleri de uzaktan kontrol edebilir.

"BU GÜNCELLEME İSTEĞE BAĞLI DEĞİL"

Veri güvenliği şirketi Safe Data Storage, hala birçok iPhone kullanıcısının cihazlarının saldırılara karşı korumalı olduğunu düşündüğünü ama bunun doğru olmadığını belirtti.

Şirketten bir yetkili, The Mirror gazetesine yaptığı açıklamada, “Size masum gibi görünen bir fotoğraf gönderilirse ve telefonunuz güncel değilse, bu dosya gizlice tüm verilerinize ulaşabilir” dedi.

Aynı yetkili, “Ailenize, komşunuza, anneannenize bile haber verin. Bu güncellemeler artık isteğe bağlı değil. Bu, ilk savunma hattınız” diyerek herkesi uyardı.

GÜNCELLEME YETERLİ DEĞİL: ŞÜPHELİ BAĞLANTILARA DİKKAT

Uzmanlar, güncellemenin önemli bir adım olduğunu ancak tek başına yeterli olmadığını söylüyor.

Gelen e-posta ve mesajlardaki bilinmeyen bağlantılara tıklamamak, ekleri açmamak da en az güncelleme kadar önemli.

25 yıllık dijital güvenlik uzmanı James Knight, spam filtrelerinin açık olmasının ve cihaz yazılımlarının düzenli olarak güncellenmesinin hayati olduğunu belirtti. Knight, Daily Mail’e verdiği demeçte şöyle konuştu:

“Telefonunuzu, dizüstü bilgisayarınızı hatta akıllı buzdolabınızı bile güncelleyin. Her şeyi güncelleyin. Tarayıcınızdan uygulamalarınıza kadar tüm yazılımlarınızı düzenli olarak kontrol edin. Bu gerçekten çok önemli.”