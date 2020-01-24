Apple'dan 2020 için uygulama önerileri

Yeniyıl hedefleri içinde daha verimli seyahat etmeyi planlayanlar için Yolcu uygulaması seyahat planlamanızı tek bir platformda toplayabilir, trivago ile otel alternatiflerini karşılaştırarak size en uygun şartlara sahip olanı bulabilirsiniz.

Seyahatinizde size Piri- Sesli Seyahat Rehberi arkadaş olabilir; ya da Türkiye içindeki kamp yerlerini keşfetmek isterseniz Kampp uygulamasını kullanabilir ve kullanıcı deneyimlerinden faydalanabilirsiniz.



STRESTEN UZAKLAŞMAK İSTEYENLER İÇİN ÖNERİLER



Hayatın günlük koşturmaca ve stresinden uzak kalmak zor ancak sağlığımız için çok önemli. 9 ayrı dilde sunulan Meditasyon uygulaması stres,endişe, nefes, motivasyon, öfke gibi pek çok konuda rehberli meditasyon pratiği sağlarken, zihinsel dayanıklılık ve içsel barışıklığa ulaşmak isteyenler için gerekli araçları sunuyor.

Headspace uygulaması gün içinde sadece birkaç dakikalık kullanım ile etkili bir gece dinlenmesi sağlayarak sağlık ve mutluluğunuza katkı sağlamayı hedefliyor. Boş vaktinizde zihninizi dinlendirmek isterseniz Zen uygulamasıyla yetişkinler için boyama yapabilirsiniz. Stres öğelerini azaltmak isterseniz sorumluluklarını yönetebileceğiniz Productive ile hayatınızı değiştiren alışkanlıklar rutini oluşturabilirsiniz.



Bu sene kendini geliştirmek için yeni şeyler öğrenmek istiyorsan Hello7 ile ingilizce kelime hazineni geliştirebilir, Dualingo ile pratik bir şekilde yeni bir dil öğrenebilir, TED ile ilham verici hikayeleri dinleyerek yaratıcı yeni atılımlar yapabilirsiniz, ya da DailyArt ile hergün klasik, modern ve çağdaş sanat başyapıtlarından hikayeler okuyarak esinlenebilirsiniz.



BÜTÇENİZİ DÜZENLEYEBİLECEĞİNİZ UYGULAMALAR



Kaynakları daha etkin kullanmak çok önemli ve bütçeni daha düzenli kullanabileceğine inanıyorsan Defter, GiderimVar, CoinKeeper: Spending tracker, Spendee Budget & Money Tracker gibi pekçok uygulama sana yardımcı olabilir.

DAHA FİT OLMAK İSTEYENLER İÇİN ÖNERİLER



Forma girmek için kendine hedefler belirleyenler kendine en uygun fitness planını bularak farklı uygulamalar ile hedeflerine ulaşabilir.

Yüksek şiddetli aralıklı antrenmanlar ile kalp atışını yükselterek daha hızlı kalori yakmak istiyorsan 7 Minute Workout- Seven ya da Nike Training Club uygulamalarını kullanabilirsiniz. 5K Runner: Couch to 5K Trainer ile koşuya daha kolay başlayabilir ve kademeli olarak hız ve mesafeni ayarlayabilirsin.

Hem zihinsel hem de fiziksel bir disiplin olan yogaya başlamayı düşünüyorsan Yoga Studio: Mind & Body uygulamasını deneyebilir, biraz ilerledikten sonra da Asana Rebel: Get in Shape uygulaması ile forma girerken güçlendiren esnekliği geliştiren 100’den fazla antrenmanı uygulayabilirsin.



Bu sene irademizi biraz daha zorlamak ve kötü alıkanlıklarımızdan kurtulmanın tam zamanı! Sigarayı bırakmak isteyenler için Quit Genious - quit smoking bir süreç olarak destek oluyor ve bıraktığında tekrar kullanmak istemediğinden emin olacak bir sistem kullanıyor.

Daha sağlıklı yemek yemek için abur cubur alışkanlığından kurtulmak isteyenlere Kitchen Stories zamanın kısıtlı olduğu zamanlarda bile hazırlanabilecek pratik tarifler ve besin değerleriyle birlikte sunulan menuleriyle destek olabilir. Bu sene daha zor pes etmeyi hedeflediysen, bu uygulaması en zor hedeflerinden biri ve Streaks yapmak istediğin görevleri belirledikten sonra kişiye günlük yapılacaklar listesi oluşturuyor ve verilerle destekliyor.