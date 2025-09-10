Apple'dan 8 yıl sonra bir ilk

Analistlerin ve yatırımcıların geniş çapta beklediği gibi, Apple, ABD'deki iPhone modellerinden birinin başlangıç fiyatını artırdı.



Apple'ın iPhone 17 Pro modeli artık bin 99 dolardan başlıyor. Bu, geçen yılki iPhone 16 Pro'dan 100 dolar daha fazla.



Apple ayrıca geçen yılın 899 dolarlık iPhone 16 Plus'ını, yeni ve ince bir cihaz olan ve 999 dolardan başlayan iPhone 17 Air ile değiştirerek, fiyatı 100 dolar artırdı.



