Apple'dan AirPods Pro'ya yenilikler: İşitme cihazı olarak konumlandırılıyor

VÜCUT SICAKLIĞINI ÖLÇECEK



Apple'ın üzerinde çalıştığı bir diğer yeni özellik ise kulaklıkların vücut sıcaklığını ölçebilmesidir.



Apple'ın dijital saatleri Watch Series 8 ve Ultra serilerinde kullandığı sıcaklık ölçme sensörünü kulaklığa taşımayı hedeflediği belirtildi.



Şirketin kulak üzerinden vücut sıcaklığının daha doğru okunabileceğini düşündüğü aktarıldı.



Bu özelliklerin birkaç ay içerisinde geleceği tahmin ediliyor. Daha yakın bir zamanda ise Apple'ın AirPods Pro'yu USB-C şarj girişiyle güncellemeyi planladığı bildirildi.



ARAMALARDA KULAKLIK ÜZERİNDEN MİKROFON KAPATILABİLECEK



Bunlar arasında aramalarda kendinizi sessize almak için yeni bir düğme basma işlevi ve cihaz geçişlerinde iyileştirmeler bulunacağı belirtildi.



Ayrıca haberde, Apple'ın ikinci nesil AirPods'un fiyatını kalıcı olarak 99 dolara, şu anki 129 dolarlık fiyatından düşürerek Samsung, Sony ve Amazon gibi düşük maliyetli seçeneklere karşı daha rekabetçi hale getirebileceği ifade ediliyor..

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