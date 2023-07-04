Apple'dan AirPods Pro'ya yenilikler: İşitme cihazı olarak konumlandırılıyor

Apple'ın bir sonraki AirPods Pro modeli, sıcaklık sensörüne sahip olabilir. Şirketin ayrıca, yeni işitme sağlığı özellikleri üzerinde çalıştığı ifade ediliyor.
Bloomberg'in haberine göre, Apple, AirPods Pro'yu bir işitme cihazı olarak konumlandırmayı düşündüğü aktarıldı. Ayrıca cihazın içine yerleştirilen sensör yardımıyla kullanıcının vücut sıcaklığının ölçülebileceği aktarıldı.
Geçtiğimiz yıl ABD Gıda ve İlaç İdaresi (FDA)'nın reçetesiz alışverişi daha kolay hale getirmesiyle birlikte, şirketin kullanıcılara yönelik AirPods Pro'yu işitme cihazı olarak pazarlama stratejisi üzerinde çalıştığı belirtiliyor.
İŞİTME CİHAZI MÜHENDİSLERİNİ İŞE ALIYOR
Apple'ın bu amaçla geleneksel işitme cihazları üzerinde çalışmış mühendisleri işe aldığı ifade ediliyor.
VÜCUT SICAKLIĞINI ÖLÇECEK
Apple'ın üzerinde çalıştığı bir diğer yeni özellik ise kulaklıkların vücut sıcaklığını ölçebilmesidir.
Apple'ın dijital saatleri Watch Series 8 ve Ultra serilerinde kullandığı sıcaklık ölçme sensörünü kulaklığa taşımayı hedeflediği belirtildi.
Şirketin kulak üzerinden vücut sıcaklığının daha doğru okunabileceğini düşündüğü aktarıldı.
Bu özelliklerin birkaç ay içerisinde geleceği tahmin ediliyor. Daha yakın bir zamanda ise Apple'ın AirPods Pro'yu USB-C şarj girişiyle güncellemeyi planladığı bildirildi.
ARAMALARDA KULAKLIK ÜZERİNDEN MİKROFON KAPATILABİLECEK
Bunlar arasında aramalarda kendinizi sessize almak için yeni bir düğme basma işlevi ve cihaz geçişlerinde iyileştirmeler bulunacağı belirtildi.
Ayrıca haberde, Apple'ın ikinci nesil AirPods'un fiyatını kalıcı olarak 99 dolara, şu anki 129 dolarlık fiyatından düşürerek Samsung, Sony ve Amazon gibi düşük maliyetli seçeneklere karşı daha rekabetçi hale getirebileceği ifade ediliyor..
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