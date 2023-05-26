Apple'dan akıllı kilit ekranı; iOS 17 güncellemesi ne zaman? iOS 17 güncellemesinde hangi özellikler var?

Apple, iOS 17 yazılım güncellemesinde gelen yeni özelliklerin bir parçası olarak takvim,hava durumu ve gelen bildirimleri akıllı kilit ekranında gösteren bir güncelleme için yeni bir arayüz planlıyor.



Son güncelleme iOS 16'da widget özelliğini getiren Apple, güncellemeyi yapan tüm cihazlarda kilit ekranında kısayollar ile cihazın arayüzünde değişiklik yapmıştı.



iOS 17'NİN TANITILACAĞI TARİH



Apple iOS 17 güncellemesini 5 Haziran Dünya Çapında Geliştiriciler Konferansı'nda tanıtmayı planlıyor.



Henüz yeni güncellemenin detayları tam olarak bilinmese bile yeni akıllı ekran projesinde parlak metinlerin arkasında koyu bir arka plan olacağı öne sürülüyor. Böylelikle yazılı metinlerin okunmasını kolaylaştırmayı hedefleyen Apple, telefon kilitliyken de hava durumu, saat, takvim ve bildirimleri takip edebileceği bir hizmet sunmayı amaçlıyor.



Şirketin ayrıca FaceTime ve Apple cihazlarından TV'lere ve hoparlörlere içerik aktarmayı sağlayan AirPlay için yeni güncellemeler üzerinde çalıştığı ifade edildi.

