Apple'dan akıllı yüzük: Samsung'a rakip olacak

Apple, telefon, tablet ve akıllı saatin ardından yeni bir cihazla Samsung'a rakip olmaya hazırlanıyor.

CCS Insight'a göre, ABD'li teknoloji devinin 2026 yılına kadar Samsung'a rakip olacak bir yüzüğü piyasaya sürebileceği öne sürüldü.

VISION PRO'DAN SONRA İLK

CCS Insight'ın yıllık tahmin raporunun bir parçası olan bu olay gerçekleşirse, bu yıl piyasaya sürülen Apple Vision Pro kulaklık setinden bu yana Apple'ın ilk yeni ürünü olacak.

CCS Insight'ın baş analisti Ben Wood, Apple'ın tüm sensörleriyle Apple Watch gibi ürünlerden işitme cihazına dönüşebilen en yeni AirPods Pro 2 kulaklıklara kadar sağlığa odaklandığını vurguladı.

Akıllı saatlere benzer şekilde, akıllı bir yüzük kalp atış hızı gibi sağlık ölçümlerini izlemek için çeşitli sensörlerle gelebileceğinin altı çizildi.