Apple’dan “en ince iPhone” sürprizi

Apple, 9 Eylül’deki geleneksel sonbahar etkinliğinde yeni iPhone serisini tanıtmaya hazırlanıyor. Etkinlikte en çok dikkat çeken modelin, şirketin bugüne kadarki en ince telefonu olması beklenen iPhone 17 Air olacağı konuşuluyor.



Sızan bilgilere göre iPhone 17 Air, 6.6 inçlik ekranıyla iPhone 16 Plus’tan biraz küçük, ancak Pro modellerinden büyük olacak. En önemli özelliği ise inceliği.

AĞIRLIĞI YALNIZCA 145 GRAM

Bloomberg’e göre cihazın kalınlığı 5,5 mm olacak. Bu değer, 8.25 mm kalınlığa sahip iPhone 16 Pro’dan belirgin şekilde daha ince. Ağırlığının da yalnızca 145 gram olacağı tahmin ediliyor.



Cihazın kenar çerçevelerinin daha da inceltileceği, Dynamic Island tasarımında da ufak değişiklikler yapılabileceği belirtiliyor.



KAMERA VE PERFORMANS

İnceliği sağlamak için kamera tarafında bazı tavizler söz konusu olabilir. Analist Ming-Chi Kuo’ya göre iPhone 17 Air yalnızca tek arka kamerayla gelecek. Öte yandan tüm iPhone 17 serisinde ön kameranın 24 megapiksele yükselmesi bekleniyor.



Performans tarafında, Air modelinin A19 ya da A19 Pro çipini kullanabileceği, ayrıca 12 GB RAM ile geleceği konuşuluyor. Bu da yapay zeka özelliklerinin daha verimli çalışmasını sağlayacak.



BATARYA VE YAZILIM

İnceliğe rağmen pil ömrünün düşmemesi için Apple’ın yeni silikon-anot batarya teknolojisini kullanabileceği öne sürülüyor. 2.800 mAh kapasiteli bu batarya, yüksek yoğunluk sayesinde yüzde 15-20 oranında ekstra performans sağlayabilir. Ayrıca iOS 26 ile gelecek Adaptive Power özelliği, kullanıma göre enerji tüketimini ayarlayarak pil ömrünü uzatacak.



Dolaşıma giren bilgilere göre iPhone 17 Air; siyah, mavi-gri, açık altın ve gümüş renklerle satışa sunulacak. Fiyat tarafında ise beklenti yaklaşık 900 dolar seviyesinde. Ancak gümrük vergileri ve Apple’ın genel fiyat politikasıyla bu rakamın 1.100 doların üzerine çıkabileceği konuşuluyor.



Apple’ın yeni iPhone serisi 9 Eylül’de tanıtılacak. Ön siparişlerin 12 Eylül’de açılması, cihazların ise bir hafta sonra kullanıcılarla buluşması bekleniyor.