Apple'dan Endonezya'daki yasağın kalkması için yatırım hamlesi

Birkaç hafta önce Endonezya hükümeti Apple'ın en yeni amiral gemisi cihazı olan iPhone 16'ya karşı tavır almış ve Apple'ın söz verdiği yatırım hedefini tutturamadığı gerekçesiyle satışını ve kullanımına ülke genelinde yasak getirmişti.

Görünüşe göre Apple, biraz nakit paranın işleri düzeltebileceğini umarak yatırım yapmaya hazırlanıyor.

South China Morning Post'un haberine göre, ABD'li teknoloji devinin şu anda yasağı kaldırmak için Endonezya'ya 10 milyon dolarlık bir yatırım yapma teklifinde bulunduğu öne sürüldü. Söylentilere göre bu paranın bir kısmı tedarikçileriyle ortaklaşa Bandung, Jakarta'da yeni bir fabrikaya harcanacak.

Bunun Endonezya'nın onayını geri kazanmak için yeterli olup olmayacağı net değil, ancak ülkenin liderlerinin henüz karar aşamasında olduğu belirtildi.

GOOGLE'A DA YASAK

Apple'a getirilen yasağın ardından Google da nasibini aldı.

Endonezya'nın kuralları akıllı telefon ve tabletlerin "yüzde 40 yerel içerik" standardını karşılamasını gerektiriyor ki Google Pixel telefonlar da bu standardı karşılayamadığı için benzer bir yasağa maruz kalmıştı.