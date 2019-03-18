Yine hafta sonu hızla geçti ve pazartesi geldi, ofise geldin ve sınırlı serbest zamanında keske yapabilseydim dediğin konular aklında işe başladın.

Aslında sadece hafta sonu değil, kendine zaman ayırabileceğin her “boş” vaktini verimli değerlendirebilir, faydalı uğraşılarla geçirebilirsin. İşten sonra zamanını değerlendirerek, mesleğinin dışındaki becerilerini geliştirebilir ve yeni bir şeyler öğrenerek kendini daha başarılı hissedebilirsin.

App Store “Hobi edin, hayatına renk kat” hikayesinde bu konuda sana yol gösteriyor.

YENİ BİR KULÜBE KATIL



Meetup uygulaması aynı ilgi alanlarına sahip insanların oluşturduğu hobi kulüplerinden oluşuyor. Normalde tanışamayacağın arkadaşlar edinerek hobilerini uzmanlaşacağın yeteneklere dönüştürmek için harika bir ortam yaratıyor. Yeni bir dil öğrenmekten fitness’a, yemek yapmaktan sanata kadar farklı ilgi alanlarına göre önerilen kulüpler arasından seçimini yaparak programları takip edebilirsin.



HAREKETE GEÇ



Araştırmalara göre spor, beyinde endorfin hormonunun salgılanmasını sağlayarak olumlu duyguları destekliyor. Pacer Pedometer&Step Tracker uygulaması spor yapmaya hevesli olanların ilk adımı atmasına destek oluyor. Kişisel özelliklerini kaydederek seçenekler arasındaki egzersizlerin doğru formlarını gösteren videolar sayesinde spora yeni başlayanlar daha rahat alışkanlık haline getirebilecekler. Ayrıca sosyal bir yön de dahil etmek isteyenler için arkadaşlarına meydan okuyabilir ve kendinizi motive edecek hedefler belirleyebilirsiniz.



MÜZİK YETENEKLERİNİ KEŞFET



Boş zamanlarında yeni bir müzik aleti çalmayı da öğrenebilirsin. Mesela Monster Chords uygulaması ile ukulele öğrenmek mümkün, üstelik çocuklar için hazırlandığı için dersleri takip etmek de çok kolay. Her gün 1 saat pratik ile daha detaylı dersler ile gitar çalmaya başlayabilirsin.



Ayrıca App Store’da ilgi alanına göre bulabileceğin daha pek çok farklı hobi uygulaması var.



Benim hiç vaktim yok diyorsanız, iPhone’unun “Ekran süresi” özelliğini kullanarak telefonunuzdaki hangi uygulamalarda ya da web sitelerinde ne kadar vakit geçirdiğinizi, gün içerisinde telefonunuzu kaç defa açtığınızı, kaç bildirim aldığınızı görebilirsiniz. Bu özellik sayesinde hem gün içerisinde, hem de haftalık kullanımızını kategori ve uygulama bazında saatlik olarak görebilirsiniz. Kim bilir belki de aradığınız zamanı yaratmak için bu bilgiler size faydalık olacak ve içlerinden sınırlamak istediğiniz, oyun, sosyal medya vb gibi uygulamalar bulabilirsiniz. Uygulamalara sınırlamalar getirebilir, ve arta kalan zamanda hobinize odaklanabilirsiniz. Ayrıca Atıl Süre özelliği sayesinde hobinizle başbaşa kalmak istediğiniz anlarda uygulamaları yada bildirimleri engelleyebilirsiniz.