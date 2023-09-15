Apple'dan iPhone 12'ye radyasyon önlemi: Fransa'da güncelleme yapılacak

Apple, Radyasyon Endişelerini Gidermek İçin Fransa'da iPhone 12 Yazılım Güncellemesi Yayınlayacak

Apple Cuma günü yaptığı açıklamada, Fransa'daki iPhone 12 kullanıcıları için ülkenin düzenleyicileri tarafından dile getirilen radyasyon endişelerini gidermek üzere bir yazılım güncellemesi yayınlayacağını söyledi

"FRANSA'DAKİ KULLANICILAR İÇİN BİR GÜNCELLEME YAYINLAYACAĞIZ"

Apple, yaptığı açıklamada, "Fransız düzenleyiciler tarafından kullanılan protokole uyum sağlamak amacıyla Fransa'daki kullanıcılar için bir yazılım güncellemesi yayınlayacağız. iPhone 12'nin Fransa'da satışa sunulmaya devam etmesini dört gözle bekliyoruz" dedi.

Fransız düzenleyici kurum ANFR, yazılım güncellemesini test edeceğini söyledi. Düzenleyici kurum, cihazın yaydığı elektromanyetik dalgalarda bir fark yaratması halinde, modeli Fransa'da uygulanan Avrupa standartlarına uygun hale getireceğini ve pazarlama geri çekme kararının kaldırılacağını söyledi.

NE OLMUŞTU?



Fransa, geçtiğimiz günlerde Apple'a iPhone 12 satışlarını durdurma ve mevcut cihazları elektromanyetik radyasyon açısından Avrupa standartlarına uygun hale getirmek üzere "düzeltme" talimatı verdi.

Düzenleyiciler tarafından zaman içinde gözlemlenen yayılan elektromanyetik radyasyondaki artış, Apple tarafından yayınlanan ardışık yazılım güncellemelerinin bir sonucu gibi görünmekte olduğu ve iPhone 12 2020'de piyasaya sürüldüğünde bu durumun mevcut olmadığı kaydedildi.

FRANSA'DA SATIŞLARI DURDURULMUŞTU



ANFR, Apple'a vücut tarafından elektromanyetik emilim için "modelin sınırı aşması nedeniyle iPhone 12'yi 12 Eylül'den itibaren Fransa pazarından kaldırmasını" emretti.

Kurum ayrıca Apple'a ülkede sattığı tüm iPhone 12'leri geri çağırmasını söyledi.

Yerel basında çıkan haberlere göre, bakanlar daha sonra radyasyon seviyesinin kabul edilen standardın üzerinde olmasına rağmen tehlikeli olmadığını ve insanların telefonları kullanmaya devam etmelerinin güvenli olduğunu söyledi.



Tartışmaların ardından Apple'ın teknik destek personeline, tüketiciler konuyla ilgili soru sorduklarında herhangi bir bilgi vermemelerini ve endişeli müşterilere tüm Apple ürünlerinin güvenli olduklarından emin olmak için titiz testlerden geçtiğini söylemelerini tavsiye ettiği bildirildi.