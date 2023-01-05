Apple'dan iPhone'lar için zam açıklaması: Hangi Apple ürünleri zamlanacak?

ABD merkezli teknoloji devi Apple, resmi destek sayfasında bulunan "Servis ücreti ne kadardır?" bölümünde zam açıklamasında bulundu. Apple'ın resmi internet sitesindeki duyuruya göre batarya değişim maliyetleri, 1 Mart 2023 itibarıyla tam 540 TL zamlanacak.



Böylelikle tüketicilerin ödeyeceği tutar, yüzde 53 civarında yükselmiş olacak.

ZAM AÇIKLAMASI



Apple'ın internet sitesinde yapılan bilgilendirme şu şekilde:



"Şu anda geçerli olan garanti kapsamı dışında pil servisi ücreti Şubat 2023'ün sonuna kadar geçerli olmaya devam edecektir. 1 Mart 2023 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, garanti kapsamı dışında pil servisi ücreti iPhone 14'ten önceki tüm iPhone modelleri için 540 TL tutarında artırılacaktır."





1 MART'TAN SONRA PİL DEĞİŞİMLERİ NE KADAR OLACAK?



1 Mart 2023 tarihi itibariyle; 1.399 TL olan iPhone 13 , iPhone 12 , iPhone 11, iPhone X pil değişimleri 1.939 TL'ye; 1.019 TL olan iPhone 8, iPhone 7, iPhone 6, iPhone SE ﻿​ pil değişimleri ise 1.559 TL'ye yükselecek.