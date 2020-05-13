Apple’dan kademeli ofise dönüş planı

Corona virüs salgınına karşı alınan önlemler kapsamında pek çok mağaza ve ofislerini kapan Apple bazı çalışanlarını işyerlerine çağırmaya hazırlanıyor.



Bloomberg’in şirkete yakın kaynaklara dayandırdığı iddiasına göre, şirket ofislerini kademeli bir plan ile açmayı planlıyor.



Aynı habere göre ilk etapta evden çalışma imkanı bulunmayan donanım geliştirme gibi evden yürütülemeyen alanlarda görev yapan çalışanlar ofislere çağrılacak.



Diğer çalışanların ise Temmuz ayı itibari ile ofislerde çalışmaya başlamasının planlandığı belirtiliyor.

Bu plan kapsamında açılacak ofisler arasında şirketin merkez binası Apple Park’ın da olduğu bilgisinin altı çiziliyor.



Apple CEO'su Tim Cook, geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamada dünya genelindeki pek çok Apple çalışanlarının ofislere gitmek zorunda olmadığının altını çizmiş, evden çalışmalarını önermişti.



Söz konusu bilgilendirme şirketin Güney Kore, Japonya, İtalya, Fransa İsviçre, İngiltere, California ve Seattle'daki ofislerindeki çalışanlara gönderilmişti.