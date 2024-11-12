Apple'dan kayıp bavullara çözüm: Konum havayolu şirketiyle paylaşılacak

Apple, kaybolan bagajların tam konumunu havayolu şirketiyle paylaşacak.

İnsanlar kaybolan bagajlarını takip etmek için Apple'ın AirTag cihazlarını kullanıyordu.

EŞYA KONUMUNU PAYLAŞ ÖZELLİĞİ

ABD'li teknoloji şirketi, "Eşya Konumunu Paylaş" adlı yeni bir iOS özelliğini kullanıma sundu.

Bu özellik sayesinde insanlar kaybolan veya yanlış yerleştirilen bavullarının gerçek zamanlı koordinatlarını havayolları da dahil olmak üzere üçüncü taraflarla paylaşabilecek.

Apple'ın Bul özelliğini destekleyen aksesuarların yanı sıra AirTag'lerde de çalıştığı kaydedildi.

NASIL KULLANILIR?

Kullanıcılar "Bul" özelliğini açıp belirli bir öğe için "Öğe Konumunu Paylaş" bağlantısı oluşturarak konum bilgisini havayolu şirketleriyle paylaşabilecek.

Bu bağlantıyı birine gönderdiğinizde, öğeyi mevcut konumunda gösteren interaktif bir harita açılacak ve öğe hareket ettiğinde harita güncellenecek.

"HEYECANLIYIZ"

Apple'ın Servislerden Sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı Eddy Cue, "Eşyanın Konumunu Paylaş ile kullanıcılara bu bilgileri doğrudan havayolları gibi üçüncü taraflarla kolayca paylaşabilmeleri için yeni bir yol sunarken aynı zamanda gizliliklerini de koruyacağımız için heyecanlıyız" dedi.

Bu özellik iOS 18.2 beta sürümünde mevcut, ancak güncellemenin yakında genel olarak kullanıma sunulması bekleniyor.

UÇTAN UCA ŞİFRELEME

Ayrıca Apple, eşyanın konumunu paylaşma sürecinin uçtan uca şifrelenmiş ve anonim olduğunu söyledi.

Yanlış yerleştirilen eşya tekrar elinize geçtiğinde ise paylaşılan konum otomatik olarak devre dışı bırakılacaktır.