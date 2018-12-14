Apple, sosyal medya hesabından her yıl 7-17 Aralık tarihleri arasında kutlanan Mevlana Haftasına yönelik bir paylaşımda bulundu.



Hayatını sevgi, barış ve hoşgörü felsefesine adamış Mevlana Celaleddin Rumi'nin "Ya olduğun gibi görün, ya göründüğün gibi ol" şiirinin sözleriyle birlikte bir video ile Apple'ın resmi instagram hesabında yayınlandı.

YA OLDUĞUN GİBİ GÖRÜN, YA GÖRÜNDÜĞÜN GİBİ OL



Güneş gibi ol şefkatte,merhamette.

Gece gibi ol ayıpları örtmekte.

Akarsu gibi ol keremde,cömertlikte.

Ölü gibi ol öfkede ,asabiyette.

Toprak gibi ol tevazuda,mahviyette.

Ya olduğun gibi görün,ya göründüğün gibi ol.