Apple'dan Oppo'ya casusluk suçlaması: Onlarca belge indirip işten ayrıldı

Teknoloji devi Apple Inc., Çinli akıllı telefon üreticisi Oppo’yu, Apple Watch ekibinde görev yapan bir çalışanını yüksek maaşla transfer ederek ticari sırlarını çalmakla suçladı.

Bloomberg’ün aktardığı dava dosyasına göre, Apple’ın sensör sistemi mimarı Chen Shi, Haziran ayında Oppo’ya katılmadan önce Apple’ın sağlık algılama teknolojilerine ilişkin gizli belgelere erişti. Şirketin şikayetine göre Shi, rakip firmaya geçişini gizleyerek Apple Watch araştırmalarıyla ilgili onlarca birebir toplantıya katıldı.

Apple ayrıca, Shi’nin Apple’dan ayrılmadan sadece üç gün önce gece saatlerinde korumalı bir klasörden 63 belge indirip bunları bir USB belleğe aktardığını öne sürdü.

YANLIŞ BEYAN VE GİZLİ MESAJLAR

Şikayete göre Shi, meslektaşlarına Çin’e dönme gerekçesi olarak “yaşlanan anne ve babasına bakmayı” gösterdi. Ancak Apple, onun aslında Guangdong Oppo Mobile Telecommunications Corp. bünyesine geçtiğini belirtti.

Dava dosyasında, Shi’nin Oppo’nun sağlık bölümünden bir yöneticiye “mümkün olduğunca fazla bilgi topladığını ve bunları paylaşacağını” söylediği, Oppo yöneticisinin ise “tamam” mesajı ve onay emojisi gönderdiği iddia edildi.



Apple, mahkemeye sunduğu belgelerde, bu tür eylemlerin “Apple’ın inovasyona bağlılığını ve Apple Watch gibi öncü teknolojilere yaptığı yatırımları baltalayacağını” savundu. Şirket, ticari sırların rakiplere avantaj sağlamasının kabul edilemeyeceğini vurguladı.



