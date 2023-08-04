Apple'dan yapay zeka Ar-Ge'lerine dev bütçe: AppleGPT yolda

Apple'ınCEO'su Tim Cook, 22,6 milyar dolarlık araştırma harcamasının bir bölümünün jeneratif yapay zekaya bağlı olduğunu söylüyor.

GEÇTİĞİMİZ YILA GÖRE 3 MİLYAR DOLAR DAHA YÜKSEK



Üçüncü çeyrek sonuçlarına göre şirketin araştırma ve geliştirme harcamaları 22,61 milyar dolara ulaştı ve bu rakam geçen yılın bu dönemine göre 3,12 milyar dolar daha yüksek.

CEO Tim Cook, bu bütçenin bir kısmının Apple'ın jeneratif yapay zeka üzerindeki çalışmalarından kaynaklandığını söyledi.



Cook, Reuters'a şunları söyledi:



"Üretken yapay zeka da dahil olmak üzere çok çeşitli yapay zeka teknolojileri üzerinde yıllardır araştırma yapıyoruz. Açıkçası, çok fazla yatırım yapıyoruz ve bu da baktığınız Ar-Ge harcamalarında kendini gösteriyor"



Meta, Microsoft ve Google, piyasaya yeni ürünler sunmak için yarışa girdiler.



Öte yandan Apple, bu alanda kamuya açık bir ilerleme kaydetmekte yavaş kaldı. Haziran ayında şirket, iki saat süren WWDC açılış konuşması sırasında üretken yapay zekaya dair bir açıklamada bulunmadı.



"YAPAY ZEKA HER ÜRÜNÜN AYRILMAZ BİR PARÇASI"



Cook "teknoloji bizim için kesinlikle kritik" dedi. Şirketin yapay zeka ve makine öğrenimini "neredeyse her ürünün ayrılmaz bir parçası" olarak gördüğünü de belirtti.



CEO, Apple'ın jeneratif yapay zeka da dahil olmak üzere çok çeşitli yapay zeka teknolojileri üzerinde yıllardır araştırma yaptığını ve bunu ileride de sürdürmeyi planladığını söyledi.



Teknoloji alanındaki rakiplerinin gerisinde kalmak istemeyen Apple'ın da yapay zeka alanındaki ürün üretimini hızlandırdığı bildiriliyor.

APPLEGPT ÜZERİNDE ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR



Bloomberg, şirketin, bazı çalışanların OpenAI'nin LLM'sinden sonra Apple GPT olarak adlandırdığı büyük bir dil modeli de dahil olmak üzere yeni yapay zeka araçları üzerinde çalıştığını bildirdi.

