Apple'dan yeni özellik: Siri artık dudak okuyabilecek

Gelecekte Apple cihazları, dudak okuma özelliğini barındırabilir. Hareket algılama özelliği üzerinde çalışan şirket komutları sürekli dinlemek için bir mikrofona ihityaç duymadan Siri'nin aktif edilmesini sağlayacak.

Apple'ın "Hareket Algılama Kullanarak Anahtar Kelime Tespiti" adlı bir patent başvurusunun bunu başarmayı hedeflediği kaydedildi.

Patent başvurusunda "Veriler bir hareket sensöründen alınır, örneğin, kullanıcı sözlü bir girdi söylerken kullanıcının hareketini kaydeder. Hareket verilerinin bir kısmının bir veya daha fazla kelime kümesi için referans verilerle eşleşip eşleşmediği belirlenir." ifadeleri yer aldı.

YANLIŞ YANITLARI ENGELLEMEYE YÖNELİK BİR GELİŞTİRME

Ses sensörünün ortam gürültüsünü veya istenmeyen bir kullanıcının konuşmasını algılaması durumunda, sesli kontrol sistemleri yanlış yanıtlara neden olabiliyor.

Apple, yaptığı bu patent başvurusundaki özellikle birlikte Siri'nin verdiği yanlış yanıtları engellemeyi hedefliyor.



Patent başvurusu, Siri'nin kullanıcıların ağız hareketlerini cihaz üzerinde önceki verilerle karşılaştırabileceğini de barındırıyor.

SES SENSÖRLERİNE KIYASLA DAHA AZ ENERJİ KULLANACAK



Öte yandan patentte ivmeölçerler ve jiroskoplar gibi hareket sensörlerinin mikrofonlar gibi ses sensörlerine kıyasla daha az enerji kullanarak bu hareketleri tespit edebileceği kaydedildi.



Apple, ses verilerinin algılanması ve işlenmesi, kullanıcı ses kontrolünü aktif olarak kullanmadığında bile güç ve işlem kapasitesi harcayacağını belirtiyor.

Dudak okuma özelliğinin AirPods'ların yanı sıra Apple Vision Pro ile de çalışabileceği kaydedildi.

Bu patent başvurusu Madhu Chinthakunta da dahil olmak üzere iki mucide atfediliyor.

Chinthakunta'nın Apple için daha önce yaptığı çalışmalar arasında Siri'nin sizin adınıza otomatik olarak düzenlemeler ve aramalar yapmasını sağlayan bir patent de bulunuyor.

