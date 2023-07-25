Apple'dan yeni uygulama: Eve teslimat dönemi başlıyor

Apple, müşterileri için yeni bir uygulama başlattı. Bu hizmet ile birlikte, ürünlerin müşterilerin evine kadar teslim edileceği belirtildi.



iMore'un haberine göre, Apple, mağazaları için yeni bir uygulama başlattı. EasyPay Online Ordering (Kolay Ödeme Çevrimiçi Sipariş) olarak isimlendirilen bu hizmet, mağazadan alışveriş yapan müşterilerin satın aldıkları ürünleri evlerine teslim edilmesini sağlayacak.



Özellikle stoğu olmayan ürünler için avantajlı olacak olan uygulama, iMac ya da Mac Studio gibi ağır ürünleri taşımak istemeyenler için de faydalı olacak.



Müşteriler, istedikleri ürünü internet üzerinden değil mağazadan almak istediklerinde, özel olarak getirilip evlerine kadar gönderilecekler.



Apple, bu uygulamayı iPhone 15 serisinin tanıtımından önce piyasaya sürerek, yeni modellerin hızlıca tükeneceği durumunda müşterilere evlerine teslim seçeneği sunmayı hedefliyor.



Uygulamanın Ağustos başında kullanıma sunulması planlanıyor.



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