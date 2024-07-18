Apple'dan yeni yapay zeka ortaklığı

Apple, kendi yapay zeka hizmeti kapsamında ChatGPT ile gerçekleştirdiği ortaklığın ardından Google'ın yapay zekası Gemini'ı da cihazlarına entegre etmeye hazırlanıyor.

Apple'dan yeni yapay zeka ortaklığı

, yapay zeka özelliklerinde ChatGPT ile sınırlı kalmak istemiyor.

ABD'li devi, WWDC 2024 etkinliğinde iOS 18 ile birlikte gelecek yapay zeka özellikleri kapsamında ChatGPT geliştiricisi OpenAI ile ortaklığını duyurarak " Intelligence"ı tanıtmıştı.

Şirket kendi yapay zeka platformunu tanıtmanın yanı sıra, ChatGPT'yi iPhone'lara getirmek için OpenAI ile bir entegrasyon kurduğunu da duyurdu.

Bloomberg'in haberine göre, bu sonbaharda Apple Intelligence'ın piyasaya sürülmeden önce Apple'ın bir yapay zeka ortaklığı daha yapacağı öne sürüldü.

Apple, ChatGPT'nin ardından Google'ın yapay zekası Gemini'ı da cihazlarına entegre etmeye hazırlanıyor.

Bu gerçekleşirse, Apple kullanıcıları cihazlarında Apple Intelligence, OpenAI'nin ChatGPT'si ve Google Gemini'ı kullanabilecekler.

ÜCRETLİ ÖZELLİKLER OLABİLİR

Ayrıca haberde Apple'ın kendi yapay zekasını bir gelir akışına dönüştürmek istediği ve yapay zeka hizmeti için ücretli özellikler sunabileceği de kaydedildi.

İşte Apple'ın yapay zeka hizmetiyle uyumlu olacak modeller;

Apple'dan yeni yapay zeka ortaklığı - 1

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