Apple'dan yüzde 100 zam: iCloud+ fiyatları yükseldi

Apple, iCloud+ planlarında fiyatlandırmalarda değişikliğe gitti. Şirket aboneliklere yüzde 100 oranında bir zam yaptı. Peki iCloud abonelikleri ne kadar oldu? İşte detaylar...

Apple'dan yüzde 100 zam: iCloud+ fiyatları yükseldi
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, iCloud aboneliklerine yaptı.

iCloud'a kayıt olduğunuzda otomatik olarak 5 GB ücretsiz saklama alanı veriliyor. Eğer daha fazla saklama alanına ihtiyacınız varsa iCloud+ aboneliğiyle size uygun paketi seçerek saklama alanınızı yükseltebiliyorsunuz.

Sakalama alanı yükseltmek için ödenen aylık ücretlere yüzde 100 zam gelerek ciddi oranda bir fiyat artışı oldu.

iCLOUD FİYATI NE KADAR OLDU? 

İşte iCloud aboneliklerinin zamdan önce ve sonraki fiyatlandırmaları

ESKİ FİYAT: 

50 GB: 12,99 TL
200 GB: 39.99 TL
2 TB: 129.99 TL
6TB: 899.99 TL
12TB: 1.799,99 TL

YENİ FİYAT

50 GB: 24,99 TL
200 GB: 79,99 TL
2 TB: 249,99 TL
6 TB: 1.299,99 TL
12 TB: 2.499,99 TL

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