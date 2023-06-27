Apple'dan yüzde 100 zam: iCloud+ fiyatları yükseldi

Apple, tüm cihazlarına yaptığı zamdan sonra iCloud+ planlarında fiyatlandırmalarda değişikliğe gitti. Şirket aboneliklere yüzde 100 oranında bir zam yaptı. Peki iCloud abonelikleri ne kadar oldu? İşte detaylar...

Apple'dan yüzde 100 zam: iCloud+ fiyatları yükseldi

, artan kur fiyatlarının ardından iCloud aboneliklerine zam yaptı.

iCloud'a kayıt olduğunuzda otomatik olarak 5 GB ücretsiz saklama alanı veriliyor. Eğer daha fazla saklama alanına ihtiyacınız varsa iCloud+ aboneliğiyle size uygun paketi seçerek saklama alanınızı yükseltebiliyorsunuz.

Sakalama alanı yükseltmek için ödenen aylık ücretlere yüzde 100 zam gelerek ciddi oranda bir fiyat artışı oldu.

İşte iCloud aboneliklerinin zamdan önce ve sonraki fiyatlandırmaları:

ESKİ FİYAT:

  • 50 GB: 6,49 TL
  • 200 GB: 19,99 TL
  • 2 TB: 64,99 TL

YENİ FİYAT:
  • 50 GB: 12,99 TL
  • 200 GB: 39,99 TL
  • 2 TB: 129,99 TL
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