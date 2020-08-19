Apple'dan Epic Games açıklaması: İstisna olmayacak

Fortnite'ın Apple'ın uygulama mağazası App Store'dan kaldırılması ile başlayan kriz derinleşiyor.



ABD merkezli teknoloji şirketi geçtiğimiz hafta başlayan kriz sürecinde ilk defa konu ile ilgili açıklamalarda bulundu.



Bloomberg'den Mark Gurman'a açıklamalarda bulunan Apple, Epic Games'in uygulamalarını daha önce kabul ettikleri ve tüm geliştiriciler için geçerli olan kurallara uyacak şekilde güncelledikleri takdirde sorunun çözüleceği bilgisine yer verildi.



Krizin çözülmesi için Epic Games'in bu yönde bir adım atması gerektiğinin altını çizen şirket söz konusu kuralların App Store’da yer alan tüm şirketleri kapsadığını anımsatarak "Epic Games için bir istisna yapmayacağız" dedi.



APPLE FORTNITE GERİLİMİ NASIL ORTAYA ÇIKTI?



Epic Games, geride bıraktığımız hafta yeni sistemiyle oyun içi para birimini oyunculara yüzde 20 daha uygun bir şekilde sunmaya başlamıştı.



Şirket bu hamle ile Apple'ın komisyon politikasından etkilenmemeyi umuyordu ancak bu adım sonrası Fortnite Apple tarafından kara listeye aldı.



Bu adım sonrası Fortnite önce App Store üzerinden daha sonra ise Play Store üzerinden politikalara uymadığı gerekçesiyle kaldırılmıştı.



Yapımcı firma Epic Games ise bunun üzerine hem Google hem de Apple'a karşı dava açmıştı.