Apple'dan iPhone 5 kullanıcılarına uyarı

ABD merkezli teknoloji devi Apple geçtiğimiz haftalarda yeni işletim sistemi iOS 13'ü kullanıcılarına sundu. Bu güncellemeden mahrum kalan modellerden birisi olan iPhone 5 için ise Apple'dan bir uyarı geldi.



Engadget'te yer alan habere göre, Apple, iPhone 5 kullanıcılarını yakından ilgilendiren iOS 10.3.4 güncellemesi için internet sitesinden bir blog yazısı paylaştı.



Apple, bu modeli kullanan müşterilerinden iOS 10.3.4 sürümünü yüklemesini istedi.



Aynı açıklamada güncellemenin yapılmaması durumunda kullanıcıların neler ile karşılaşacağı bilgisine de yer verildi.



Söz konusu açıklamaya göre, eğer bir iPhone 5 telefonunuza güncelleme yapmazsanız saat ve tarih gibi temel verilere dayalı olan yazılımları kullanamayacaksınız. Apple'ın güncelleme için verdiği son tarih ise 3 Kasım 2019.