Apple'dan tüm cihazlar için tek uygulama

ABD merkezli teknoloji devi hem iOS hem de macOS işletim sistemleri ile çalışan cihazlar arasındaki ağı güçlendirmek için kolları sıvadı.



Bloomberg'in şirkete yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Apple tüm cihazlarında kullanılacak tek tip uygulama için çalışmalarına hız verdi.



Aynı habere göre, Apple 'Marzipan' olarak adlandırılan proje kapsamında geliştiricilerin hem iOS hem macOS’ta kullanılabilen uygulamalar hazırlayabileceği bir yazılım geliştirme kiti üzerinde çalışıyor.



Söz konusu güncellemenin Apple’ın Haziran ayında gerçekleştireceği WWDC 2019 etkinliğinde açıklanması bekleniyor.



Apple 2020 yılında ise iPhone uygulamalarının macOS işletim sistemine taşınmasına izin verilecek.



Her şey planlandığı gibi giderse 2021 yılın proje nihayete erecek ve iki platformda aynı uygulamaların çalışmasını sağlanacak.



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